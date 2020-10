Kέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το σχέδιό της αν την άφηνε

Kέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, η οποία είχε επί πολλά χρόνια σχέση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ προτού βάλει βέρα στο δεξί, είχε ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που ο πρωτότοκος γιος της Νταϊάνας την άφηνε στα κρύα του λουτρού, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mirror», επικαλούμενη το βιβλίο του συγγραφέα Ρόμπερτ Λέισι: «Η μάχη των Αδερφών». «Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν επί πολλά χρόνια ζευγάρι. Αρχικά ήταν φίλοι και εν συνεχεία η σχέση τους εξελίχθηκε σε ρομαντικό ειδύλλιο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήθελε να είναι σίγουρος ότι βρήκε τη γυναίκα της ζωής του προκειμένου να αποφεύγει τα λάθη των γονιών του», γράφει ο συγγραφέας και προσθέτει: «Για το λόγο αυτό, αγνόησε την πίεση που δεχόταν από την οικογένειά του ότι πρέπει να νυμφευθεί για να κάνει βασιλικούς απογόνους παίρνοντας το χρόνο του. Αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μελλοντική του σύζυγος να αποκτήσει το διόλου κολακευτικό ψευδώνυμο «Η εν αναμονή Κέιτι», με πολλούς να υποστηρίζουν ότι είχε βάλει όλη της την ζωή σε… αναμονή περιμένοντας τον Ουίλιαμ να της κάνει πρόταση γάμου.

Τι έκανε η Κέιτ μέχρι να της προτείνει να γίνει γυναίκα του

Ωστόσο, μέχρι να της προτείνει να γίνει γυναίκα του, η Κέιτ δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια! Κατάφερε να κάνει καλά επαγγελματικά ανοίγματα προτού γίνει πριγκίπισσα. Στο βιβλίο, υπό τον τίτλο: «η Μάχη των Αδερφών», ο συγγραφέας Ρόμπερτ Λέισι ισχυρίζεται ότι η Kέιτ είχε συνεχώς το μυαλό της στο δαχτυλίδι αρραβώνων λέγοντας ότι το σχέδιό της ήταν να «οδηγήσει τον Ουίλιαμ στο γάμο, αν και είχε ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που δεν της έκανε πρόταση. «Ενώ ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στόχος της Kate ήταν αρκετά απλός – να οδηγήσει τον Ουίλιαμ στο γάμο, έπρεπε να φτιάξει τη δική της καριέρα ως “καμουφλάζ”». «Αυτό ήταν θέμα προσωπικής και δημόσιας τακτικής», όπως αναφέρει το βιβλίο.

Επιπλέον, οι ειδικοί επί των βασιλικών θεμάτων ισχυρίζονται επίσης ότι η Κέιτ άρχισε να προετοιμάζεται για τη ζωή της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ προτού γίνει σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Μία από τις αλλαγές που έκανε αφορούσε την γκαρνταρόμπα της. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του «Channel 5», υπό τον τίτλο: «William & Kate: Too Good To Be True», ο συντάκτης βασιλικών θεμάτων, Τομ Κουίν, εξηγεί ότι η Kέιτ άρχισε να αλλάζει την ντουλάπα της βλέποντας ότι κοντοζυγώνει ο γάμος. «Τα ρούχα της σχεδόν άρχισαν να αντανακλούν αυτό που είδαν οι άνθρωποι στον χαρακτήρα της, αυτοσυγκράτηση, σχεδόν μετριοφροσύνη. Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή ο Ουίλιαμ και η Kέιτ είχαν φτάσει κοντά για να ανακοινώσουν τη δέσμευσή τους».

«Η Κέιτ άρχισε να συμπεριφέρεται με τρόπους που θεωρούνται πιο κατάλληλους για μια μελλοντική βασίλισσα». Λέγεται επίσης ότι, το 2008, είχε αποστείλει email στους φίλους της, ζητώντας τους να σταματήσουν να την αποκαλούν Κέιτ προτιμώντας το Κάθριν, όπως αρέσει στον πρίγκιπα Ουίλιαμ.