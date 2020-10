Καθάριζε τα γυαλιά με μάσκα: Σάλος με βουλευτή στη Βρετανία

Καθάριζε τα γυαλιά με μάσκα: Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνει βίντεο από τη στιγμή που μία βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία καθάριζε τα γυαλιά οράσεώς της με μία χειρουργική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή. Ο λόγος για τη Siobhain McDonagh, η κίνηση της οποίας να καθαρίσει τα γυαλιά της με τη μάσκα προκάλεσε αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο που έκανε χρήστης του Twitter που δημοσίευσε το βίντεο.

«Ελπίζω η βουλευτής να μην έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη μάσκα προηγουμένως ή να σχεδιάζει να τη χρησιμοποιήσει», έγραψε. «Ο θεός να μας βοηθήσει αν αυτή είναι νοημοσύνη των βουλευτών μας», σχολίασε άλλος χρήστης των κοινωνικών δικτύων. Υπενθυμίζεται ότι εάν ένα άτομο θέλει να χρησιμοποιήσει μάσκα προκειμένου να προστατευθεί από μικρόβια, πρέπει να ακολουθεί βασικούς κανόνες και βήματα όταν τη φοράει και την αφαιρεί.

Τα χέρια πρέπει να είναι καθαρά, ενώ επίσης η μάσκα μίας χρήσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Αφού αφαιρέσει κανείς τη μάσκα από το πρόσωπό του, πρέπει να ξαναπλύνει τα χέρια του ή να τα απολυμάνει. Επίσης, πρέπει να πρέπει να αγγίζει κανείς το μπροστινό μέρος της μάσκας, ενώ όταν θέλει να την χειριστεί το κάνει από τα κορδόνια.

You couldn’t make it up pic.twitter.com/XZ1B5XhAus

— Mark Lowen (@marklowen) October 10, 2020