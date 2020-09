ΑΕΚ – μεταγραφές: “Απόλαυση να είμαι εδώ”

ΑΕΚ – μεταγραφές: Την πρώτη συνέντευξη του ως παίχτης της ΑΕΚ παραχώρησε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο παίχτης από το Τρινιντάντ και Τομπάκο μίλησε στο AEK TV και δήλωσε ενθουσιασμένος με το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Ακόμα, τόνισε ανυπόμονος για να αγωνιστεί με την φανέλα της «ένωσης» και θέλει κα πετύχει τους στόχους του με την ομάδα. Επίσης, στάθηκε στον κόσμο της ομάδας, που τον καλωσόρισε στην ομάδα. Ανέφερε ότι ήταν η μόνη επιλογή η μεταγραφή στην ΑΕΚ και τόνισε ότι θέλει να δείξει τι μπορεί να κάνει με τα χρώματα της «ένωσης».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αρχικά είναι μεγάλη απόλαυση το να βρίσκομαι εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ο βασικός λόγος είναι ότι ένιωσα μια σπουδαία σύνδεσή, το αίσθημα ότι με θέλουν, ενώ και οικογένειά μου ήταν θετική, οπότε δεν είχα άλλη επιλογή. Αισθάνομαι πραγματικά καλά. Είμαι ενθουσιασμένος για να δείξω τι μπορώ να κάνω και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Η πρώτη πληροφορία που είχα για την ΑΕΚ ήταν ότι έχει σπουδαία ιστορία και τρελούς οπαδούς! Και αυτό είναι κάτι που κάθε παίκτης θέλει. Ελπίζω να μάθω περισσότερα το συντομότερο δυνατό».

Εν συνεχεία o Γκρσία ανέφερε: «Ο πρώτος μου στόχος, φυσικά, είναι να κάνω το ντεμπούτο μου. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο… γήπεδο. Ελπίζω να ζήσω ωραίες στιγμές εδώ και να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής. Είναι απίστευτο το συναίσθημα ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ είχα μια θερμή υποδοχή και όλοι ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω εδώ τώρα και ελπίζω να ξεκινήσω το συντομότερο».

