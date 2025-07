Ρονάλντο – Ζότα: Η ανάρτηση της αδερφής του μετά τις αντιδράσεις

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στην Πορτογαλία, επισκιάζοντας κάθε δικαιολογία και προκαλώντας απογοήτευση ακόμη και στους πιο πιστούς του υποστηρικτές. Την ώρα που σύσσωμη η εθνική ομάδα βρισκόταν στο πλευρό της οικογένειας του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, ο αρχηγός της παρέμενε στις παραλίες της Μαγιόρκα, συνεχίζοντας τις διακοπές του. Η αιτιολογία που διέρρευσε από το περιβάλλον του, ότι δηλαδή επέλεξε να μην παραστεί για να μη μετατραπεί η τελετή σε επικοινωνιακό «τσίρκο», όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά θεωρήθηκε από πολλούς υποτιμητική. Οι εικόνες του χαλαρού CR7 να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, λίγες μόλις ώρες μετά την κηδεία που ράγισε καρδιές, προσέθεσαν οργή και πίκρα στην ήδη φορτισμένη κοινή γνώμη.

Η απουσία του – σιωπηλή, αλλά εκκωφαντική – έγινε στόχος δριμείας κριτικής από τον Τύπο. Ο δημοσιογράφος Αντόνιο Ριμπέιρο Κριστοβάο τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας πως «ως αρχηγός, φέρει ευθύνη». Ο Λουίς Κριστοβάο, σε σκληρή του τοποθέτηση, μίλησε για «ανεξήγητη απουσία», τονίζοντας πως «όποια δικαιολογία κι αν δοθεί, θα είναι πολύ λίγη». Αντίστοιχο το κλίμα και στα social media: «Δεν είναι τα likes που δείχνουν τον χαρακτήρα ενός αρχηγού. Είναι η φυσική του παρουσία όταν τον έχει ανάγκη η ομάδα του», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας φίλαθλος. «Απαράδεκτο να μην διακόψει ο Ρονάλντο τις διακοπές του για να αποχαιρετήσει τον συμπαίκτη του. Δεν είναι απλώς ασέβεια, είναι σιωπηλό χάσμα», έγραψε ένας άλλος. Αναφορά έγινε και στη συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση που είχε κάνει ο Ρονάλντο στο Instagram όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα. Πολλοί υποστήριξαν πως τα λόγια στα social media δεν αρκούν όταν λείπει η πράξη.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs

Μέσα στον κυκλώνα των επικρίσεων, η αδελφή του Κριστιάνο, Κατία Αβέιρο, πήρε θέση με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, υπερασπιζόμενη την απόφαση του αδελφού της:

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου, το μόνο που θυμάμαι είναι κάμερες και αδιάκριτα βλέμματα. Δεν θα καταλάβετε ποτέ τον πόνο μέχρι να τον ζήσετε», έγραψε, αφήνοντας αιχμές για τον επικοινωνιακό χαρακτήρα που συχνά προσλαμβάνουν τέτοιες στιγμές. Η ίδια επιτέθηκε σε όσους κρίνουν τον Ρονάλντο: «Όποιος μου στείλει μήνυμα για να τον κατακρίνει, θα τον μπλοκάρω. Αυτή η κοινωνία έχει γίνει άρρωστη… Αντί να σέβεται τον πόνο, ψάχνει να δικάσει».

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εκτός από τον πόνο της απώλειας, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια πλημμύρα από κάμερες και περίεργα βλέμματα στο νεκροταφείο και όπου κι αν πηγαίναμε. Σχετικά με τον πόνο, την οικογένεια και την αληθινή στήριξη… Δεν θα καταλάβετε ποτέ τι σημαίνουν μέχρι να τα ζήσετε. Αν κάποιος μου στείλει μήνυμα για να κρίνει οτιδήποτε κάνει ο αδελφός μου, θα τον μπλοκάρω (θα τον αγνοήσω εντελώς), δηλαδή θα το κάνει μόνο μία φορά. Καταντά κουραστικό. Ο φανατισμός. Η κριτική για το τίποτα – το επαναλαμβάνω, το τίποτα… Άρρωστη κοινωνία… Όλοι έχουμε οικογένειες. Είναι απίστευτα ντροπιαστικό να βλέπεις τηλεοπτικά κανάλια, σχολιαστές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δίνουν σημασία σε μια απουσία (που ήταν σωστή) αντί να τιμούν με σεβασμό τον πόνο μιας οικογένειας κομματιασμένης από την απώλεια δύο αδελφών. Ντρέπομαι και μόνο που το βλέπω. Λυπηρό» έγραψε. «Κι έτσι προχωρά ο κόσμος… Η κοινωνία και η άποψη. Σήμερα δεν αξίζουν τίποτα. Έχουν καταντήσει οι ίδιοι άδειοι λάκκοι χωρίς πάτο. Λυπάμαι… Και ο πόλεμος είναι κι αυτός έτσι. Πιστέψτε με. Το ανθρώπινο κακό είναι κι αυτό ένας πόλεμος. Και κάθε μέρα πρέπει να πολεμάμε ενάντια σε αυτό. Κι έτσι πάει».

Cristiano Ronaldo and Diogo Jota Last Memory.❤️🥺 Rest In Peace Diogo pic.twitter.com/qKogFnksoA

