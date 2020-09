Λευκορωσία διαδηλώσεις: Μια γιαγιά κερδίζει τις εντυπώσεις

Λευκορωσία διαδηλώσεις: Καθώς οι διαδηλώσεις στη σλαβική χώρα ενάντια στην 6η επανεκλογή Λουκασένκο στο προεδρικό αξίωμα συνεχίζονται για τέταρτη εβδομάδα, νέα πρόσωπα και ιστορίες έρχονται στο προσκήνιο για τον αγώνα των πολιτών για πολιτικές ελευθερίες. Το τελευταίο διάστημα σε πρότυπο για τους διαδηλωτές έχει εξελιχθεί μια γιαγιά, η 73χρονη Nina Bahinskaya. Η τελευταία έκανε αίσθηση όταν προβλήθηκε ένα βίντεο, που τη δείχνει να αντιδρά έντονα όταν αστυνομικοί της παίρνουν την σημαία που κρατά. Η 73χρονη διαδηλώτρια είχε μία ερυθρόλευκη σημαία, η οποία πλέον απαγορεύεται στην Λευκορωσία.

Αδύναμη αλλά αποφασιστική, η 73χρονη αρνείται να παραδοθεί και συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία. Η ίδια συμμετέχει αδιάκοπα σε διάφορες διαδηλώσεις από το 1988, και παρά την άνευ προηγουμένου αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών, ξεχωρίζει καθώς είναι ενεργή απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους του Μινσκ.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Συντονισμού της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης κάλεσε προχθες Πέμπτη τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο σε διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση στην τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η έκκληση της λευκορωσικής αντιπολίτευση έγινε μέσω ανάρτησης σε διαδικτυακό μέσο που ελέγχει. «Το Συμβούλιο Συντονισμού συνεχίζει τις εργασίες του, αλλά απαιτούμε επίσης να σταματήσει η πίεση. Ζητούμε διάλογο και επίλυση των πραγματικών συγκρούσεων και απειλών». Με τη χρήση της λέξης «πίεση» το Συμβούλιο εννοούσε την παράταση κατά 15 ημέρες της κράτησης της Όλγα Κοβάλκοβα και του Σεργκέι Ντιλίβσκι, ηγετικών μελών της προεδρίας του.

A 73-year-old great-grandmother has turned into an unlikely hero in Belarus. Nina Bahinskaya has become an internet sensation after videos emerged of her bravely confronting lines of fearsome Belarusian riot police. Our piece – with @JonahFisherBBC @LizaVereykina @AntonChicherov pic.twitter.com/VYX68sBWe2

— Will Vernon (@BBCWillVernon) September 4, 2020