Αλεξάντερ Λουκασένκο: Ο μακροβιότερος ηγέτης της Γηραιάς Ηπείρου

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Πρόκειται για τον μακροβιότερο ηγέτης της Ευρώπης, έναν σχεδόν ισόβιο πρόεδρο. Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο βρίσκεται στο τιμόνι της Λευκορωσίας από το μακρινό 1994 και τον απόηχο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Διανύει ήδη την έκτη προεδρική θητεία του, με την τελευταία εκλογική νίκη του να πραγματοποιείται στις 9 του φετινού Αυγούστου, με το εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ύποπτο 80%. Τις εκλογές ακολούθησαν καταγγελίες για νοθεία και ο λαός βγήκε στους δρόμους με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη!» και «Φύγε!», ζητώντας την παραίτησή του και τη διακήρυξη νέων εκλογών.

Ο Batka, ο «πατερούλης», όπως ο ίδιος παρότρυνε τον λαό να τον φωνάζει, απέδωσε βέβαια τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε «ξένο δάχτυλο». Σε κάθε περίπτωση, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, παρόλο που βιώνει την κρισιμότερη δοκιμασία της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του και αυτή μάλλον που θα κρίνει την πολιτική του επιβίωση, δεν φαίνεται διατεθειμένος να απαγκιστρωθεί οικειοθελώς από την εξουσία. Πρόκειται για τον «τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης», όπως τον αποκάλεσε ο Γερμανός πρώην υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε το 2012.

Με αυτή τη φράση απάντησε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας στον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίντο Βεστερβέλε για τον χαρακτηρισμό «ο τελεευταίος δικτάτορας της Ευρώπης», που του απέδωσε. Ο Βεστερβέλε ήταν ο πρώτος υπουργός στη Γερμανία που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος. Το 2012 οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούσαν τη λήψη μέτρων ώστε να ασκηθούν και άλλες πιέσεις στον επί 18 χρόνια πρόεδρο της Λευκορωσίας που είχε κατηγορηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Πρόκειται για υστερία. Και όπως βλέπετε, στην εμπροσθοφυλακή βρίσκονται δύο είδη πολιτικών, ο ένας μένει στη Βαρσοβία και ο άλλος στο Βερολίνο. Όποιος φώναζε για δικτατορία όταν το άκουσα, σκέφτηκα: καλύτερα να είμαι δικτάτορας παρά γκέι».

Ο Βεστερβέλε πάντως απάντησε ότι οι δηλώσεις του Λουκασένκο «μιλούν από μόνες τους» και ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μετακινηθεί «ούτε χιλιοστό» από τις θέσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη Λευκορωσία. Ο Στέφεν Ζάιμπερτ, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, σχολίασε επίσης επικριτικά τις δηλώσεις του Λουκασένκο. «Δυστυχώς δείχνει σαφώς τη στάση του Λευκορώσου προέδρου απέναντι σε βασικά δικαιώματα. Είναι ενδιαφέρον που μαθαίνουμε μ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο κ. Λουκασένκο κατατάσσει τον εαυτό του στους δικτάτορες. Αυτή είναι η άποψη στην οποία έχει καταλήξει εδώ και καιρό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και για την οποία ο Λευκορώσος πρόεδρος μας δίνει αποδείξεις σχεδόν καθημερινά», κατέληξε.

Η προσωπική του ζωή καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Γεννήθηκε το στα τέλη Αυγούστου του 1954 σ’ ένα μικρό και φτωχικό χωριό της ανατολικής Λευκορωσίας. Μεγάλωσε δίχως πατέρα, από την ανύπαντρη μητέρα του. Μία μητέρα, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «συμπλήρωνε και τους δύο ρόλους με επιτυχία». Μέτριος μαθητής, αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Mogilyov και τη Γεωργική Σχολή της Λευκορωσίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 πέρασε πέντε χρόνια στο σοβιετικό στρατό. Εκεί, υπηρέτησε στους σοβιετικούς συνοριακούς φρουρούς. Στη συνέχεια συμμετείχε στην Κομσομόλ (την κομμουνιστική οργάνωση νεολαίας) και σε τοπικές κομματικές οργανώσεις, χωρίς όμως να ξεχωρίσει ποτέ για τις ηγετικές του ικανότητες. Εργάστηκε ως διευθυντής σε μία κρατική φάρμα, ενώ τότε ξεκίνησε και την πολιτική του δράση, κατέχοντας διοικητικές θέσεις. Εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο της Λευκορωσίας S.S.R. το 1990. Ένα χρόνο αργότερα έγινε πρόεδρος της επιτροπής κατά της διαφθοράς. Το 1994 ανακηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας.

Η προσωπική του ζωή καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Νυμφεύθηκε τον νεανικό του έρωτα. Η σύζυγός του Γκαλίνκα δεν συμμετέχει στα κοινά, ζώντας απομονωμένη σε μία φάρμα. Καμία φωτογραφία της δεν έχει βγει ποτέ στη δημοσιότητα, αν και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιούς. Αν και δεν έχει πάρει τυπικά διαζύγιο, άρχισε να κυκλοφορεί δημόσια με μία 20χρονη κοπέλα, η οποία ασχολείται με το μόντελινγκ. Το 2004 έγινε γνωστό ότι απέκτησε έναν ακόμα γιο με την προσωπική του γιατρό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επισκέπτεται φάρμες, επιβλέποντας γεωργικές εργασίες. Αρέσκεται να πιάνει φτυάρια, υπενθυμίζοντας στους πολίτες την ταπεινή καταγωγή του. Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν τραχύ τύπο. Σχολιάζουν ότι δεν είναι καλός ακροατής, ενώ συνήθως απομακρύνει τους συνεργάτες του, όταν εκείνοι δεν συμφωνούν μαζί του.

Πρότυπό του είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εξάλλου η χώρα του βρίσκεται μόνιμα στη σκιά της Ρωσίας. Ακολούθησε, μάλιστα, το στυλ διακυβέρνησής του, ενισχύοντας τον έλεγχο του νομοθετικού και του δικαστικού σώματος, καθώς και των μέσων ενημέρωσης. Χρησιμοποίησε και το σύστημα κατασκοπείας της KGB που κληρονόμησε από τους σοβιετικούς προκατόχους του.

Παρ’ ότι αμφισβήτησε την ύπαρξη του κορονοϊού, κάνοντας λόγο για «δυτικά τερτίπια», ο ίδιος νόσησε. Ακόμα, όμως, και μετά από αυτό, προέτρεψε τους πολίτες του να πίνουν βότκα και να κάνουν σάουνα για να μην πέσουν θύμα της πανδημίας. Όταν ρωτήθηκε για την σχέση του με τον θεό δήλωσε «ορθόδοξος άθεος». Όπως αναφέραμε, έχει ταχθεί κατά των γκέι και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Χίτλερ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έχει φωτογραφηθεί να κυκλοφορεί οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ. Τώρα που η κατάσταση στη χώρα του είναι ρευστή, η εικόνα αυτή τείνει να παγιωθεί, καθώς προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα πυγμής και αποφασιστικότητας. Έτσι την Κυριακή 23 Αυγούστου εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του στο Μινσκ φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας στο χέρι ένα Καλάσνικοφ. Σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στον ιστότοπο Telegram από την προεδρία της Λευκορωσίας και δείχνει τον 65χρονο πρόεδρο να κατεβαίνει από ένα ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί στους κήπους της επίσημης προεδρικής κατοικίας. Ο Λουκασένκο πέταξε με το ελικόπτερο, μαζί με τον 16χρονο γιο του, τον Νικολάι, με πλήρη στρατιωτική εξάρτυση, πάνω από τον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι περίπου 100.000 αντιπολιτευόμενοι διαδηλωτές.

#Belarus . Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated – at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc

Apparently, #Lukashenko did not come to talk to protesters, since he is asking: "Nobody is left there, right?" Another video published by the channel that is believed to be managed by his press service pic.twitter.com/Y4nB7DNbW6

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 23, 2020