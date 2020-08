Chadwick Boseman twitter: Το “τιτίβισμα” έκανε ρεκόρ αντιδράσεων

Chadwick Boseman twitter: Θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο θρηνούν με μηνύματα στο Twitter τον θάνατο του ηθοποιού, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, πρωταγωνιστή των ταινιών «Black Panther» και «Get on Up», ο οποίος πέθανε την Παρασκευή μετά από μάχη τεσσάρων ετών με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι θαυμαστές δεν σταματούν να εκφράζουν την αγάπη τους για τον Αμερικανό ηθοποιό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με την οποία ανακοινώθηκε η τραγική είδηση έγινε το tweet με τα περισσότερα likes στο Twitter. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 6,8 εκατομμύρια likes και 3 εκατομμύρια retweets και σχόλια.

Εκτός αυτού, οι θαυμαστές του ηθοποιού διοργανώνουν προβολές της ταινίας «Black Panther» χρησιμοποιώντας τα hashtag #BlackPanther #WakandaForever.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διαγνώσθηκε το 2016 και μας έδωσε επτά ταινίες, ενώ ήταν άρρωστος» έγραψε σε σχόλιο ένας χρήστης.

«Ελπίζω να γνώριζε τον αντίκτυπο που είχε στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ήξερε πόσο αγαπήθηκε και πόσοι θαύμαζαν το ταλέντο του. Πόσα άτομα – μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια, άνδρες, γυναίκες – τον εκτιμούσαν» αναφέρεται σε ένα άλλο σχόλιο.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020