Μαγκουάιρ Εθνική Αγγλίας: Εκτός αποστολής ο άσος της Γιουνάιτεντ

Μαγκουάιρ Εθνική Αγγλίας: Την απόφασή του να κόψει τον Χάρι Μαγκουάιρ από την αποστολή για τους αγώνες με την Ισλανδία και τη Δανία ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Λίγη ώρα μετά από την ενοχή του για το περιστατικό βίας στη Μύκονο, ο Χάρι Μαγκουάιρ έμαθε ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας τον έκοψε από την αποστολή της ομάδας για τους επερχόμενους αγώνες με την Ισλανδία και τη Δανία. Αν και ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ είχε συμπεριλάβει αρχικά τον αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις κλήσεις του, ενόψει των προσεχών αγώνων της εθνικής Αγγλίας στο Nations League, η σημερινή (25.08.2020) εξέλιξη έφερε το “κόψιμο” του από τα “λιοντάρια”, για τα ματς με Ισλανδία και Δανία.

Ο τεχνικός των “τριών λιονταριών” διευκρίνισε πως οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, μετά από συνομιλία που είχε τόσο με τον παίκτη, όσο και με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μοναδικό γνώμονα, να μην διαταραχθεί η ηρεμία της ομάδας. “Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, επιβεβαιώνω ότι ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θα είναι μέλος της Εθνικής Αγγλίας για τους αγώνες με Ισλανδία και Δανία. Όπως είχα πει και νωρίτερα, είχα το δικαίωμα να εξετάσω ξανά το ζήτημα. Μίλησα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον παίκτη και πήρα την συγκεκριμένη απόφαση για το συμφέρον όλων και για να μην επηρεαστεί η προετοιμασία της ομάδας την επόμενη εβδομάδα”, υπογράμμισε ο Σάουθγκεϊτ.

Η καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, από το Τριμελές Πλημελλειοδικείο Σύρου (του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών, με ανασταλτικό χαρακτήρα) δεν ήταν το τελευταίο “επεισόδιο” της “περιπέτειας” που είχε ο Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο. Τελικά ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή του Μαγκουάιρ για αντίσταση στις Αρχές κατά την σύλληψή του και επαναλαμβόνεμενες απόπειρες δωροδοκίας, όπως έκανε γνωστό η δημοσιογράφος του Sky News, Μάρθα Κέλνερ, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Η ποινή, που είναι με αναστολή, είναι 21 μήνες και 10 μέρες φυλάκισης. Τα τρία αδέρφια κατηγορήθηκαν περαιτέρω για απόπειρα δωροδοκίας, ενώ ο Μαγκουάιρ και ο Κρις κατηγορήθηκαν για λεκτική βία. Η Κέλνερ είχε μεταφέρει και αρκετές πληροφορίες από την δίκη του Άγγλου αμυντικού, ο οποίος ισχυρίστηκε πως δύο άνδρες από την Αλβανία χρησιμοποίησαν αιχμηρό αντικείμενο τραυματίζοντας την αδελφή του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια ειδοποίησαν τον οδηγό του βαν που είχαν, όμως αντί για το νοσοκομείο πήγε στο τμήμα. Από την άλλη μεριά ο κατήγορος ανέφερε πως όταν ο Μαγκουάιρ πήγε στο αστυνομικό τμήμα, φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της αστυνομίας: “Ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είμαι πολύ πλούσιος, μπορώ να σας προσφέρω χρήματα. Θα σας δώσω χρήματα, σας παρακαλώ αφήστε μας να φύγουμε”

