Φεστιβάλ κινηματογράφου Βερολίνου 2020: Τέλος οι βραβεύσεις βάσει φύλου

Φεστιβάλ κινηματογράφου Βερολίνου 2020: Οι διοργανωτές εξήγησαν πως από την επόμενη χρονιά, το φεστιβάλ θα απονέμει μόνο ένα βραβείο για καλύτερο Α’ ρόλο και Β’ ρόλο στους ηθοποιούς, ανεξαρτήτως φύλου. Όπως έγραψαν οι διευθυντές του Φεστιβάλ Mariette Rissenbeek και Carlo Chatrian, με αυτή την κίνηση δίδεται το μήνυμα για μεγαλύτερη ευαισθησία και αντίληψη σε ζητήματα φύλου από την βιομηχανία του κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ του Βερολίνου είναι ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως, μαζί με εκείνα των Καννών και της Βενετίας τα οποία εξακολουθούν να απονέμουν ξεχωριστά βραβεία στις γυναίκες και τους άνδρες ηθοποιούς. Η Berlinale, που διοργανώνεται κάθε Φεβρουάριο, διεξήχθη κανονικά φέτος, λίγο πριν η πανδημία κορονοϊού σαρώσει την Ευρώπη υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να λάβουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα.

Το Φεστιβάλ στις Κάννες ακυρώθηκε ενώ της Βενετίας θα διεξαχθεί κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα, με αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και αυτοπροστασίας. Στη διοργάνωση του 2021, η οποία θα διεξαχθεί το δεκαήμερο 11 – 21 Φεβρουαρίου, με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η περίφημη Μπερλινάλε θα απονείμει από ένα βραβείο για τον καλύτερο πρώτο και δεύτερο ρόλο, ανεξαρτήτως φύλου, καθώς η Ασημένια Άρκτος θα είναι στο εξής ουδέτερη φύλου. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του φεστιβάλ έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την κινηματογραφική βιομηχανία σε ζητήματα φύλου. Επίσης, καταργείται οριστικά το Βραβείο Άλφρεντ Μπάουερ, η απονομή του οποίου πέρυσι είχε ματαιωθεί, μετά από δημοσιεύματα που αποκάλυψαν ότι ο διάσημος σκηνοθέτης και ιδρυτής του φεστιβάλ είχε διατελέσει υψηλόβαθμο μέλος του ναζιστικού κόμματος.

First decisions for the 2021 festival. The Berlinale 2021 is being planned as a physical festival. A hybrid model is intended for the @efm_berlinale / New: Gender-Neutral Performance Awards https://t.co/QT3umHHVAP

— Berlinale (@berlinale) August 24, 2020