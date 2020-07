What Love Got to Do With It – remix 2020: Η Τίνα Τέρνερ “επιστρέφει”

What Love Got to Do With It – remix 2020: Η Τίνα Τέρνερ είπε να αφήσει για λίγο τη ζωή της συνταξιούχου για να κυκλοφορήσει ένα remix του τραγουδιού της «What Love Got to Do With It», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1984, μαζί με τον Dj Kygo. Η ανανεωμένη επιτυχία της Τίνα Τέρνερ έρχεται επίσης με ένα νέο βιντεοκλίπ. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Τίνα Τέρνερ, η οποία είναι ένας μύθος με τον οποίο μεγάλωσα ακούγοντας τα τραγούδια της», δήλωσε ο Kygo. “Το What Love Got To Do With It» είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, και είναι μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου, η ευκαιρία που μου δόθηκε να το ξανασχεδιάσω».

Πέρυσι, ο Kygo σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το remix του «High Love» της Whitney Houston, ενώ είχε προηγηθεί το remix του «Sexual Healing» του Marvin Gaye το 2013.

Το τελευταίο άλμπουμ της Τέρνερ, «Twenty Four Seven», κυκλοφόρησε το 1999. Αυτή τη στιγμή η 80χρονη Τίνα Τέρνερ ζει στην Ελβετία με τον σύζυγό της, Erwin Bach, και είπε στους New York Times το 2019 ότι δεν έχει σχέδια να επιστρέψει στη μουσική της καριέρα: «Δεν τραγουδάω. Δεν χορεύω. Δεν ντύνομαι».

Η καριέρα της Τίνα Τέρνερ ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί με τον Άικ Τέρνερ. Στο τέλος της δεκαετίας ου ’70 ξεκίνησε η σόλο καριέρα της. Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Γκράμι, εκ των οποίων τα τρία είναι τιμητικά. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ Τέρνερ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.