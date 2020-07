Γουίλ Σμιθ σύζυγος: Οι πικάντικες αποκαλύψεις τραγουδιστή, προκαλούν χαμό

Γουίλ Σμιθ σύζυγος: Χαμό – αλλά και ασύλληπτα σχόλια στα social media – έχουν προκαλέσει οι πικάντικες δηλώσεις του 27χρονου τραγουδιστή Αύγουστου Αλσίνα, ο οποίος εξήγησε ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Ο τραγουδιστής μάλιστα επιβεβαίωσε ότι o Γουίλ Σμιθ όχι μόνο γνώριζε τα πάντα, αλλά είχε δώσει και την… ευχή του! Ο Αύγουστος Αλσίνα έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή The Breakfast Club, με αφορμή την προώθηση του νέου του άλμπουμ.

«Καθίσαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε τη μετάβαση της σχέσης του ζευγαριού, από ένα κανονικό γάμο σε μια συνύπαρξη ζωής και ο Γουίλ Σμιθ μου έδωσε τις ευλογίες του» ανέφερε. Μάλιστα σύμφωνα με όσα γράφονται, εκείνος που τον σύστησε στην Τζέιντα Σμιθ το 2015, ήταν ο γιος του ζευγαριού, Τζέιντεν. Από τότε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, ο τραγουδιστής ακολούθησε την οικογένειά Σμιθ σε διακοπές στη Χαβάη και συνόδεψε μάλιστα την Τζέιντα στην απονομή των Βραβείων BET το 2017.

August Alsina reveals He dated Jada Smith and Will Smith, approve it. 🤯 pic.twitter.com/vnzh4tRkT6

