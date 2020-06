Αγγλία – έγκλημα: Η Ντέρμπι Κάουντι επιβεβαίωσε το θλιβερό και ανησυχητικό γεγονός. ΤΟ περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Τόξτεθ. Εκεί, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής όπως είπε είχε πάει να επισκεφτεί συγγενείς του, αλλά τον πρόλαβαν οι εγκληματίες. Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η κατάσταση του Ουίσντομ είναι σταθερή και σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο!

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ

— Derby County (@dcfcofficial) June 29, 2020