Τζόνσον πους απς: Οι γυμναστικές επιδείξεις του Βρετανού Πρωθυπουργού

Τζόνσον πους απς: Συνέντευξη στην Mail on Sunday παραχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, στην οποία υποσχέθηκε δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες για να σώσει την βρετανική οικονομία της χώρας και να αντιμετωπίσει την κρίση του κορονοϊού. Παρόλα αυτά δεν παρέλειψε να κάνει και κάμψεις με… γραβάτα προκειμένου να δείξει πόσο υγιής είναι μετά την περιπέτεια υγείας που είχε από τη νέα πανδημία. Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι ο εκκεντρικός Συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει προσελκύσει αρκετές φορές το ενδιαφέρον των ΜΜΕ με τον αυθορμητισμό του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως η κρίση του κορονοϊού ήταν μια καταστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι η ώρα για να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τα στραβοπατήματα. Σχετικά με τον κορυφαίο σύμβουλό του Ντόμινικ Κάμινγκς, ο Τζόνσον δήλωσε: “Ο Ντομ είναι εξαιρετικός”.

Maybe Boris Johnson could do a sponsored push up for each of the deaths that his government is responsible for. We could use the money to pay for a contact tracing app //@weegingerdug https://t.co/ErrtSYOERI

— Sunday National (@SunScotNational) June 28, 2020