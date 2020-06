Ντόναλντ Τραμπ – Τwitter: Κατηγορείται ξανά για fake news

Ντόναλντ Τραμπ – Τwitter: Ακατάπαυστος ο «πόλεμος» του Τwitter με τον Aμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να «καρφώνει» ξανά για fake news τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το Twitter ανέβασε μια «προειδοποιητική πινακίδα» σε ανάρτηση του Τραμπ με ένα ψεύτικο βίντεο το οποίο υποτίθεται ότι είχε μεταδώσει το CNN με ένα «μωρό ρατσιστή». Στο επεξεργασμένο βίντεο διακρίνονται δύο μικρά παιδιά να τρέχουν με τους υπότιτλους να αναφέρουν ότι «ένα τρομαγμένο παιδί τρέχει μακριά από ένα μωρό ρατσιστή».

Να επισημάνουμε ότι είχε προηγηθεί η απόφαση του Τραμπ να υπογράψει τον Μάιο ένα διάταγμα το οποίο μειώνει την προστασία στις εταιρείες των social media σχετικά με τις αναρτήσεις που φιλοξενούν. Ενώ είναι η δεύτερη φορά που το Twitter εγκαλεί τον Τραμπ για fake news ανεβάζοντας και την σχετική σήμανση σε αναρτήσεις του. Η πρώτη ήταν στις 26 Μαΐου όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ανάρτηση για τις επιστολικές ψήφους, στην οποία ο ένοικος του Λευκού Οίκου διατείνεται πως οι ψήφοι αυτές είναι «ουσιαστικά χαλκευμένες» και θα έχουν αποτέλεσμα «εκλογική νοθεία».

Η εταιρεία Facebook ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέβασε αναρτήσεις και διαφημίσεις της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς αυτές παραβίαζαν την πολιτική της εταιρείας κατά του οργανωμένου μίσους. Οι διαφημίσεις έδειχναν ένα κόκκινο ανεστραμμένο τρίγωνο με κείμενο που ζητούσε από τους χρήστες του Facebook να λάβουν μέρος σε μια συλλογή υπογραφών εναντίον της Antifa, ενός χαλαρά οργανωμένου αντιφασιστικού κινήματος.Με tweet του σήμερα ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, επικεφαλής της διεθνούς εβραϊκής ΜΚΟ, Anti-Defamation League (ADL) είπε για το σύμβολο: «Οι Ναζί χρησιμοποιούσαν κόκκινα τρίγωνα για να ταυτοποιούν τα πολιτικά τους θύματα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η χρήση του για επίθεση σε πολιτικούς αντιπάλους είναι εξαιρετικά προσβλητική».

Οι διαφημίσεις στο Facebook προβάλλονταν σε σελίδες που ανήκουν στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και εμφανίστηκαν επίσης στη σελίδα “Ομάδα Τραμπ”.«Η πολιτική μας απαγορεύει τη χρήση ενός απαγορευμένου συμβόλου ομάδας μίσους για την ταυτοποίηση πολιτικών κρατουμένων χωρίς το γενικό πλαίσιο που καταδικάζει ή συζητά το σύμβολο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Facebook.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020