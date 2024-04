Αυστραλία: Επιχείρηση – μαμούθ για τη διάσωση 160 φαλαινών

Μία γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση της ζωής περισσότερων από 160 φαλαινών – πιλότων έληξε με μερική επιτυχία την Πέμπτη (25/4), αφού οι υπεύθυνοι που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να οδηγήσουν τα περισσότερα από τα εγκλωβισμένα ζώα στη ανοικτή θάλασσα. Ομάδες διάσωσης έσπευσαν στην παραλία που βρίσκεται στην παράκτια πόλη Ντάνσμπορο, νότια του Περθ, για να περιθάλψουν τις φάλαινες. Ήταν ένα «συγκλονιστικό θέαμα», δήλωσε ο Ίαν Βίζε, πρόεδρος της ομάδας θαλάσσιων ερευνών Geographe, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. «Μπορείτε να δείτε πόσο σφιχτά στοιβαγμένες (μαζί) ήταν οι φάλαινες. Έχω διαχειριστεί (εκβρασμούς φαλαινών) στο παρελθόν, αλλά ποτέ τίποτα τέτοιου μεγέθους», δήλωσε ο Wiese στο CNNi.

Συνολικά, 130 φάλαινες επέστρεψαν στη θάλασσα, από τις συνολικά 160 που είχαν προσαράξει, σύμφωνα με την υπηρεσία πάρκων και άγριας ζωής της Δυτικής Αυστραλίας (DPAW). Ωστόσο, τουλάχιστον 28 φάλαινες έχασαν τη ζωή τους Τα κοπάδια των φαλαινών μπορούν να προσαράξουν ξανά ακόμη και μετά τη διάσωσή τους. Ως αποτέλεσμα, τα αεροπλάνα εντοπισμού στην περιοχή συνεχίζουν να παρακολουθούν και να βλέπουν αν τα απελευθερωμένα ζώα θα επιστρέψουν στην ακτή. «Το τελικό αποτέλεσμα ήταν καλά νέα – όπως συχνά συμβαίνει με αυτά τα γεγονότα, είναι δυνατόν να σωθούν μόνο λίγες», σημείωσε.

Στο παρελθόν ειδικοί επιστήμονες έχουν αναφέρει ότι τα ποσοστά επιβίωσης για τις φάλαινες που προσαράζουν είναι χαμηλά και ότι τα ζώα «μπορούν να επιβιώσουν μόνο για περίπου έξι ώρες στην ξηρά πριν αρχίσουν να επιδεινώνονται». Όπως και άλλα είδη φαλαινών, οι φάλαινες-πιλότοι είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί και συχνά προσέχουν η μία την άλλη, ειδικά αν ένα μέλος του κοπαδιού αρρωστήσει ή τραυματιστεί.

«Όταν είναι έξω στη θάλασσα, σε βαθιά νερά, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαταράξει αυτή τη διαδικασία φροντίδας, αλλά αν μια τραυματισμένη φάλαινα καταλήξει κοντά στην ακτή, θα υπάρξουν πολλοί κίνδυνοι για το κοπάδι που θα έρθουν και θα μπουν στη μέση… ο ηχοεντοπισμός δεν λειτουργεί σωστά και πριν το καταλάβεις, έχεις μια ολόκληρη οικογένεια που έχει προσαράξει». Τον Ιούλιο δεκάδες φάλαινες – πιλότοι πέθαναν αφού εξόκειλαν στην ακτή Τσέινες, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά του όρμου Τόμπι.

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.

Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6

— 9News Perth (@9NewsPerth) April 25, 2024