Άκυρο Τράμπ από facebook: Κατέβηκαν διαφημίσεις ναζιστικού περιεχομένου

Άκυρο Τράμπ από facebook: Η Facebook ανακοίνωσε ότι κατέβασε αναρτήσεις και διαφημίσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που παραβίαζαν την πολιτική της εταιρείας κατά του οργανωμένου μίσους. Οι διαφημίσεις έδειχναν ένα κόκκινο ανεστραμμένο τρίγωνο συνοδευόμενο από ένα κείμενο. Σε αυτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητούσε από τους χρήστες του Facebook να λάβουν μέρος σε μια συλλογή υπογραφών εναντίον της Antifa οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακηρύξει την οργάνωση ως τρομοκρατική μετά τις διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαφημίσεις στο Facebook προβάλλονταν σε σελίδες που ανήκουν στον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Εμφανίστηκαν επίσης στη σελίδα «Ομάδα Τραμπ». «Η πολιτική μας απαγορεύει τη χρήση ενός απαγορευμένου συμβόλου ομάδας μίσους για την ταυτοποίηση πολιτικών κρατουμένων χωρίς το γενικό πλαίσιο που καταδικάζει ή συζητά το σύμβολο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Facebook.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.

Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.

Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.

Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup

