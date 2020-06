Τουρκία Ιράκ εισβολή: Στόχος οι Κούρδοι αντάρτες

Τουρκία Ιράκ εισβολή: «Νύχια της Τίγρης» αποκαλεί η Τουρκία την στρατιωτική επιχείρηση με την εισβολή στρατευμάτων στο βόρειο Ιράκ την οποία ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα το τουρκικός υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στόχος της εισβολής είναι αντάρτες των Κούρδων του ΡΚΚ. Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής όταν τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν περιοχές στις οποίες κατοικούν κυρίως Κούρδοι.

Οι νέες επιχειρήσεις καταγράφονται καθώς η Άγκυρα διατείνεται πως καταγράφεται αύξηση των επιθέσεων ανταρτών εναντίον βάσεων του τουρκικού στρατού. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν θέσεις Κούρδων αυτονομιστών ανταρτών στην περιοχή Χαφτάνιν του βόρειου Ιράκ, στη δεύτερη επιχείρηση που εξαπολύεται εναντίον του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) τις τελευταίες ημέρες. Έκανε επίσης σαφές ότι στην περιοχή επιχειρούν τούρκοι καταδρομείς.

«Η επιχείρηση «Νύχια της Τίγρης» άρχισε. «Οι ηρωικοί καταδρομείς μας βρίσκονται στη Χαφτάνιν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω Twitter, χωρίς να διευκρινίσει πόσα είναι τα στελέχη των τουρκικών Ειδικών Δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση». Οι Τούρκοι καταδρομείς «υποστηρίζονται από ελικόπτερα, από οπλισμένα και άοπλα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και μεταφέρθηκαν από την αεροπορία, συνέχισε. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δικαιολόγησε την επιχείρηση αυτή επικαλούμενο την πρόσφατη αναζωπύρωση των επιθέσεων ανταρτών εναντίον «αστυνομικών τμημάτων μας και βάσεων» του τουρκικού στρατού κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Συμπλήρωσε ότι πριν από την ανάπτυξη των καταδρομέων, έγιναν εντατικοί βομβαρδισμοί από το Πυροβολικό.

Turkish commandos supported by the Air Force, ATAK helicopters, unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) have entered the region in an air attack operation pic.twitter.com/fbHWFd5Kq0

