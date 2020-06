ΝΒΑ – Γιάννης: “Θέλουμε αλλαγή”

ΝΒΑ – Γιάννης: O Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το παρόν σε διαμαρτυρία εναντίον του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και το κύμα έντονων αντιδράσεων και διαμαρτυριών σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ. Ετσι και στο Μιλγουόκι, άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας για αλλαγή και ευαισθητοποίηση στο θέμα του ρατσισμού. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένωσε τη φωνή του μαζί τους!

“Δεν είναι μόνο οι Μπακς. Μας αφορά όλους. Θέλουμε αλλαγή. Θέλουμε δικαιοσύνη. Αυτό θα κάνουμε. Θα είμαι μαζί σας παιδιά. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στο Μιλγουόκι και να μην φοβούνται. Δεν θέλω να βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν με νοιάζει η δημοσιότητα. Θέλω απλά να δείτε όλοι ότι είμαι εδώ” δήλωσε ο Ελληνας MVP του NBA!

“I Cant Breathe”

Το παρόν μαζί με τον Γιάννη έδωσαν και τα αδέρφια του, ο Θανάσης και ο Άλεξ, ενώ όλοι φορούσαν μπλούζα με το “I can’t breathe”. Το έγκυρο “Bleacher Report” κατέγραψε την παρουσία των Αντετοκούνμπο και φιλοξένησε το βίντεο με τις δηλώσεις του άσου των Μπακς.

“We want change. We want justice.”

Giannis addressing the protesters in Milwaukee

(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020