Viral κορονοϊός: Γιατρός βλέπει τα παιδιά της μετά από 9 εβδομάδες

Viral κορονοϊός: Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και ώρες ένα πολύ, μα πολύ συγκινητικό βίντεο που αποδεικνύει αυτό που ήδη ξέρουμε όλοι. Την αξία της μάνας. Το υπέροχο viral ποστυ έρχεται από την Αγγλία, με μια μητέρα η οποία είναι γιατρός και είχε να δει τα παιδιά της 9 εβδομάδες λόγω του κορωνοϊού. Η Suzie Vaughan είναι μητέρα δύο κοριτσιών και έπρεπε να μείνει μακριά τους για αρκετά μεγάλο διάστημα όσο εκείνη εργαζόταν στο νοσοκομείο και βρισκόταν στη μάχη κατά της πανδημίας, σε μια χώρα που μετρά πάνω από 50.000 θύματα. Η 43χρονη επέστρεψε στο σπίτι της και το βίντεο της συνάντησης με τα παιδιά της συγκίνησε το διαδίκτυο.

Οι κόρες της, η 7χρονη Hettie και η 9χρονη Bella, όλο αυτό το διάστημα έμεναν με την αδελφή της, Charlotte, η οποία ήταν εκείνη που ανέβασε το βίντεο στο twitter. Η 43χρονη μητέρα κάνει έκπληξη στα παιδιά της την στιγμή που βλέπουν τηλεόραση και όταν εκείνα την αντιλαμβάνονται, πέφτουν στην αγκαλιά της και κλαίνε από συγκίνηση. Το βίντεο της συνάντησής τους έχει 2.1 εκατομμύρια προβολές και έγινε viral. «Ηταν απίστευτο όταν είδα τις κόρες μου και πάλι. Μου είχαν λείψει φρικτά. Έπρεπε όμως να μείνω μακριά τους για να τις προστατέψω» σημείωσε η 43χρονη μητέρα γιατρός.

Just in case you missed it. Here’s the girls being reunited with Mummy after 9 weeks of being away so she could help save lives. Please feel free to share x pic.twitter.com/KhPGNAqwD8

— Charlotte Savage  (@Lottsoflove21) June 2, 2020