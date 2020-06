Τριντό – Τραμπ: Η viral αντίδραση όταν ρωτήθηκε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Τριντό – Τραμπ: Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη στάση που τηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους διαδηλωτές μετά τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έμεινε σιωπηλός επί 20 δευτερόλεπτα προτού αναφέρει ότι παρακολουθούν «με φρίκη» την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου, ένας δημοσιογράφος ζήτησε από τον Καναδό πρωθυπουργό να σχολιάσει την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα στείλει τον στρατό να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές. Τον κάλεσε επίσης να κάνει μια δήλωση για τα δακρυγόνα που έπεσαν στην Ουάσινγκτον ώστε να μπορέσει ο Τραμπ να φύγει από τον Λευκό Οίκο για να πάει να φωτογραφηθεί σε μια εκκλησία.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας τον Τριντό για ποιον λόγο αρνείται συστηματικά να σχολιάσει τις ενέργειες του Τραμπ, με τον οποίο διατηρεί μια δύσκολη σχέση, και τι μήνυμα πιστεύει ότι στέλνει αυτή η στάση του στους Καναδούς. Ο Τριντό, που συνήθως απαντά αμέσως και ευθέως στους δημοσιογράφους, αυτή τη φορά χρειάστηκε πάνω από 20 δευτερόλεπτα για να μιλήσει.

.@JustinTrudeau takes a long pause after being asked to comment on President Trump’s behaviour towards protests in the U.S.

“We all watch in horror & consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen,” he said. pic.twitter.com/VvIQPVgRYq

— Power & Politics (@PnPCBC) June 2, 2020