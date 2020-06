Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Αστυνομικοί επιτέθηκαν στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Επίθεση από αστυνομικούς του Σικάγο δέχθηκε ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ καθώς τραβούσε βίντεο από τις διαδηλώσεις. Αστυνομικοί επιτέθηκαν στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ την ώρα που βιντεοσκοπούσε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στο Σικάγο για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο γνωστός ηθοποιός όπως και πολλοί άλλοι συνάδερφοι του χρησιμοποιούν τα social media για να καταδείξουν την οργή των διαδηλωτών αλλά και την υπέρμετρη βία από την πλευρά της αστυνομίας. Όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter “δεν άρεσε στους αστυνομικούς ο,τι βιντεοσκοπούσα ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο και ήρθαν κατά πάνω μου με γκλομπς. Χτύπησαν τη μοτοσικλέτα μου”.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike. Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v

Ενώ σε άλλο tweet καταφέρεται εναντίον του Τραμπ αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Θα με εξέπληττε αν αυτό κρατήσει μία ή δύο μέρες. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της μισητής εποχής Τραμπ. Δόξα τω θεό, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλά κύματα οργής οδηγούνται σε μία κορύφωση”.

Would be very surprised if this is a one or two day event / this may well be the beginning of end of trump loathsome era – thank god -feels like many streams of outrage coming to a head- a wave peaking -Chicsgo scene was about getting to trump tower most of day

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020