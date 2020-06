Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Συνεχίζεται το χάος – Τρεις ακόμη νεκροί

Διαδηλώσεις στις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Οι ΗΠΑ φλέγονται και η βία κυριαρχεί μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, καθώς έξι ημέρες μετά, τα επεισόδια και οι συγκρούσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εικόνες χάους να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες ζητούν ηρεμία και στρέφονται σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και αποστολές της Εθνικής Φρουράς για να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τις ταραχές. Σύμφωνα με το ABC News η Εθνική Φρουρά έχει ενεργοποιηθεί σε 21 πολιτείες: Κολοράντο, Τζόρτζια, Κεντάκι, Μινεσότα, Οχάιο, Τενεσί, Τέξας, Ουάσιγκτον, Ουισκόνσιν, Γιούτα, Βόρεια Ντακότα, Καλιφόρνια, Μιζούρι, Βιρτζίνια, Κάνσας, Ιλλινόις, Νεβάδα, Ιντιάνα, Βόρεια Καρολίνα, Αριζόνα και Φλόριντα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας άντρας στο Λούισβιλ δέχθηκε θανάσιμα πυρά από την τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα οι αστυνομίκοι δήλωσαν ότι δέχθηκαν πυρά προτού ανοίξουν με τη σειρά τους πυρ. Η αστυνομία είπε ότι προσπαθούσε να καθαρίσει ένα μεγάλο πλήθος σε χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με τον WLKY. Ο σταθμός αναφέρει ότι αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί δεν διαμαρτύρονταν και απλά αγνοούσαν την απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει στην πόλη. Παράλληλα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά το ξέσπασμα ταραχών στο Ντάβενπορτ, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου νωρίς το πρωί τη Δευτέρα.

Περίπου στις 10 μ.μ. της Κυριακής, η αστυνομία κλήθηκε για επεισόδιο σε εμπορικό κέντρο NorthPark Mall που αφορούσε 100 οχήματα και “ταραχές”, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντάβενπορτ Πολ Σίκορσκι στη συνέντευξη Τύπου. Περίπου στις 5 π.μ., η αστυνομία απάντησε σε δεκάδες επιβεβαιωμένα περιστατικά πυροβολισμών στην πόλη όπου υπήρχαν τέσσερα θύματα πυροβολισμών, είπε ο Σικόρκι ενώ η αστυνομία ερευνά τους θανάτους ως ανθρωποκτονίες.

Την ίδια στιγμή αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα σε άλλη περιοχή. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά. “Δεν ήταν σαν να διαμαρτύρονταν όπως το Σάββατο”, δήλωσε ο Σικόρσκι. “Αυτό που βιώσαμε ήταν εντελώς απαράδεκτο και δεν τιμά τη μνήμη του κ. Floyd”.

Στο μεταξύ, ο Derek Chauvin, ο αστυνομικός που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, μεταφέρθηκε στην κρατική φυλακή στο Oak Park Heights της Μινεσότα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο σερίφης της κομητείας Hennepin υπέβαλε το αίτημα να τον μετακινήσει λόγω ανησυχιών σχετικά με τον μεγάλο αριθμό ατόμων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγηθούν σήμερα στο κρατητήριο, κάνοντας λόγο και για φόβους εξάπλωσης του COVID-19. Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία δικαστηρίου του έχει επισπευσθεί για την επόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε κάποιες πολιτείες, ορισμένοι ένστολοι κράτησαν μια τελείως διαφορετική στάση. Στο νότιο Τέξας, αστυνομικοί μοίρασαν πίτσες στους διαδηλωτές. Στην Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας κάποιοι αστυνομικοί γονάτισαν στον δρόμο μαζί με τους διαδηλωτές προς τιμήν του νεκρού συμπολίτη τους. Το ίδιο συνέβη και στο Μαϊάμι, όπου αστυνομικοί στο Κόραλ Γκέιμπλς συμμετείχαν σε προσευχή στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, γονατίζοντας μαζί με τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το τοπικό τμήμα.

Όπως αναφέρει ο τοπικός ανταποκριτής του CBS, ιερωμένος της τοπικής κοινότητας ηγήθηκε της προσευχής των συγκεντρωμένων για τον Τζορτζ Φλόιντ με τα μέλη του τοπικού αστυνομικού τμήματος να γονατίζουν μαζί με τους διαδηλωτές σε ένδειξη αλληλεγγύης.

This is how Miami police met crowds protesting the death of George Floyd and the scourge of racism in America.

This is how you bridge the divide between police and the community it fails to serve. Recognizing that there is a problem and CALLING FOR STRUCTURAL CHANGE. pic.twitter.com/h00ZVjQLl5

— StanceGrounded (@_SJPeace_) May 31, 2020