Τεμπέληδες του Νότου: Αντιδράσεις για το εξώφυλλο ολλανδικού περιοδικού

Τεμπέληδες του Νότου: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το εξώφυλλο ενός εβδομαδιαίου ολλανδικού περιοδικού με τίτλο «Ούτε ένα ευρώ στη Νότια Ευρώπη», με πολιτικούς και απλούς πολίτες να κάνουν λόγο για ρατσισμό. Στο εξώφυλλο του περιοδικού Elsevier, με κυκλοφορία 66.000 φύλλων, εικονίζονται οι «τεμπέληδες» κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης, με έναν άνδρα με μουστάκι να πίνει αραχτός καφέ και δίπλα του να υπάρχει ένα ποτήρι κρασί και ένα τάβλι και μια γυναίκα με μπικίνι να χαζεύει -με τα πόδια της βουτηγμένα στην πισίνα- στο κινητό της τηλέφωνο. Την ίδια ώρα, στο επάνω μέρος του εξωφύλλου εικονίζονται δύο ξανθοί Ολλανδοί με κοστούμια να κινούν τα χρηματοοικονομικά γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο του ολλανδικού περιοδικού παρατίθενται οι λόγοι «για τους οποίους το γαλλογερμανικό σχέδιο να δώσει 500 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι καλή ιδέα» και ισχυρίζεται ότι οι Κάτω Χώρες θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Το άρθρο επικρίνει την πρόταση που κατέθεσαν η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ως «ανεστραμμένη» επειδή υποτίθεται πως είναι «άνευ όρων δωρεά» στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορωνοϊού, που σημαίνει «μια μεταφορά χρημάτων από το βόρειο τμήμα στην νότια Ευρώπη » ενώ θρηνεί το γεγονός πως η Μέρκελ είναι «πρόθυμη να μεταφέρει χρήματα» σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

«Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης δεν είναι φτωχές και έχουν αρκετά χρήματα ή έχουν πρόσβαση σε χρήματα και μπορούν να βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη των οικονομιών τους αρκετά εύκολα, με μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στον Βορρά» αναφέρει το δημοσίευμα. Το περιοδικό επικρίνει την γαλλο-γερμανική πρόταση, αλλά δεν κάνει λόγο για την πρόταση που υπέβαλε την Τετάρτη η Κομισιόν για την δημιουργία ταμείου ανάκτησης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, 500 δισεκατομμύρια εκ των οποίων θα δοθούν με την μορφή επιδοτήσεων και 250 δισεκατομμύρια με την μορφή πιστώσεων.

Το εξώφυλλο του ολλανδικού περιοδικού έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν ήδη κυκλοφορήσει και εναλλακτικές εκδόσεις στις οποίες οι Νότιοι καταλαμβάνουν την θέση των βορείων. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος καλλιτέχνης Insónias em Carvão δημοσίευσε ένα tweet στο οποίο γράφει «Chupa, Elsevier Weekblad» και απεικονίζει Νότιους πολίτες να εργάζονται σκληρά, ενώ οι Σκανδιναβοί είναι κατακόκκινοι από τον ήλιο, με σαγιονάρες και κάλτσες – ένα πιθανό νεύμα στις εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τις νότιες χώρες που εγκαταστάθηκαν στον Βορρά για λόγους εργασίας και στους Σκανδιναβούς τουρίστες που ταξιδεύουν στις παραλίες της Ισπανίας, της Ιταλίας ή της Ελλάδας κάθε χρόνο.

Όπως σημειώνει η El Pais, η διαμάχη για το εξώφυλλο έχει φτάσει ακόμη και στην πολιτική σκηνή. Ο ακροδεξιός σχηματισμός «Fratelli d’Italia» ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι ντι Μάιο, να καλέσει τον Ολλανδό πρέσβη στην Ρώμη για εξηγήσει. Αλλά και στις Κάτω Χώρες, όπου υπάρχει συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον η χώρα πρέπει να υποστηρίξει ή όχι το φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης που ενέκριναν οι Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, το εξώφυλλο έχει επικριθεί και έχει χαρακτηριστεί ρατσιστικό.

Can you believe this week’s cover of Dutch news magazine Elsevier Weekblad?! (“Not a penny more to South Europe”). 3 Nordic blonds running around in their work uniforms, while dark South Europeans drink coffee & wine, play games & music, sunbathe + take selfies. #repugnante. pic.twitter.com/jdFF9wgJPM

— Flor Avelino (@FlorAvelino) May 29, 2020