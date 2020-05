Τζορτζ Φλόιντ συλλήψεις: Χειροπέδες σε αφροαμερικανό δημοσιογράφο του CNN

Τζορτζ Φλόιντ συλλήψεις: H αστυνομία της Μινεσότα συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του CNN ζωντανά στην τηλεόραση την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολις μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς. Η αστυνομία δεν δικαιολόγησε τη σύλληψη και απομάκρυνε από το σημείο, αφού τους έβαλε χειροπέδες, τον ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες καθώς και τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Ο αφροαμερικανός ρεπόρτερ μόλις είχε δείξει στην κάμερα τη σύλληψη ενός διαδηλωτή όταν περίπου έξι λευκοί αστυνομικοί τον περικύκλωσαν.

“Μπορούμε να μετακινηθούμε στο σημείο που θέλετε”, δήλωσε στους αστυνομικούς που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, προτού εξηγήσει ότι ο ίδιος και το τηλεοπτικό συνεργείο είναι δημοσιογράφοι. “Φεύγουμε από τη μέση”, πρόσθεσε. Από την πλευρά της η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τους συνέλαβε επειδή δεν υπάκουσαν στις εντολές να μετακινηθούν από το σημείο όπου βρίσκονταν. Το ίδιο το CNN στο twitter σημείωσε ότι οι αστυνομικοί δεν συνέλαβαν τον λευκό δημοσιογράφο που επίσης βρισκόταν στο σημείο…

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

“It didn’t make any sense to me,” law enforcement analyst Charles Ramsey says about the arrest of a CNN team in Minneapolis who had clearly identified themselves as press. “…There’s no way something like that should occur.” https://t.co/caz6vZT4af pic.twitter.com/XCXsqU74iX — CNN (@CNN) May 29, 2020

A black reporter from CNN was arrested while legally covering the protests in Minneapolis. A white reporter also on the ground was not. https://t.co/GcfwEvyYQC pic.twitter.com/Mg4ZwKIuKt — CNN (@CNN) May 29, 2020

Κριστιάν Αμανπούρ: Η σύλληψη δημοσιογράφων είναι κάτι που συμβαίνει σε δικτατορίες

Εξ αφορμής των γεγονότων η Κριστιάν Αμανπούρ Βρετανο-ιρανικής καταγωγής δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών στο CNN με ανάρτησή της καταγγέλλει την σύλληψη Στην ανάρτηση της γράφει πως Ο κυβερνήτης ζήτησε συγγνώμη. Η σύλληψη δημοσιογράφων είναι κάτι που συμβαίνει σε δικτατορίες και αυταρχικά καθεστώτα”.

CNN crew has been released. Governor has apologized. For the record: arresting journalists is the kind of thing that happens in dictatorships and authoritarian regimes. We live in a democracy. https://t.co/SLFtZ7BaBe — Christiane Amanpour (@camanpour) May 29, 2020

