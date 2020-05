Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Twitter κατά Τραμπ

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Η απίστευτη ανάρτηση του Τραμπ για τα επεισόδια μετά τη δολοφονία του Φλόιντ, προκάλεσε την αντίδραση του Twitter. «Αυτό το Tweet παραβίασε τους Κανόνες του σχετικά με τον εγκωμιασμό πράξεων βίας», ανέφερε η εταιρεία. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε σε απόκρυψη της επίμαχης ανάρτησης στην οποία ο Τραμπ αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι «Όταν ξεκινούν οι λεηλασίες, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί», σχολιάζοντας το γεγονός ότι εξαργιωμένοι πολίτες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, ενώ μάλιστα έγιναν αναφορές για φωτιές σε αστυνομικά τμήματα, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό. Στη θέση της ανάρτησης του Αμερικανού προέδρου αυτή τη στιγμή αναγράφεται η ανακοίνωση της εταιρείας Twitter: «Αυτό το Tweet παραβίασε τους Κανόνες του Twitter σχετικά με τον εγκωμιασμό πράξεων βίας.

Ωστόσο, το Twitter έκρινε ότι το Tweet μπορεί να παραμείνει προσβάσιμο για λόγους δημόσιου συμφέροντος», ενώ πλέον οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το συγκεκριμένο tweet (απάντηση, like, κοινοποίηση). Η κίνηση της εταιρείας Twitter να κρύψει τη δημοσίευση του Τραμπ ενδέχεται να τροφοδοτήσει τη διαμάχη του Αμερικανού Προέδρου με το Twitter και γενικά τα social media. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό της προστασίας των εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευελεξίας που απολαμβάνουν στην εποπτεία του περιεχομένου τους.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020