Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια: Το Κατάρ μιλάει για διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής

Το Κατάρ που τελεί χρέη διαμεσολαβητή μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου ανέφερε πως οι κάτοικοι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν μείνει χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια από της 9 Μαΐου. «Οι αδελφοί μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής» στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από επτά και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε σήμερα την πλήρη εμπιστοσύνη του στα στοιχεία για τους θανάτους που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα πλησιάζει στην επιβεβαίωση του μεγέθους των απωλειών μετά την αμφισβήτηση από την πλευρά του Ισραήλ, της μεταβολής των αριθμών αυτών.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας επικαιροποίησε την περασμένη εβδομάδα την ανάλυση του συνολικού αριθμού των θυμάτων, που ανέρχονται σε περίπου 35.000, σημειώνοντας ότι σχεδόν 25.000 εξ αυτών έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί πλήρως, με τα μισά από αυτά να είναι γυναίκες και παιδιά. Ο αριθμός προκάλεσε καταγγελίες για ανακρίβεια από το Ισραήλ, καθώς οι παλαιστινιακές αρχές είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι πάνω από το 70% αυτών που σκοτώθηκαν ήταν γυναίκες και παιδιά. Οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών επαναδημοσιεύουν τα παλαιστινιακά στοιχεία, που έκτοτε έχουν αυξηθεί σε πάνω από 35.000 νεκρούς, επικαλούμενα την πηγή. «Κανένα πρόβλημα με τα στοιχεία, τα συνολικά στοιχεία (πάνω από 35.000) συνεχίζουν να είναι τα ίδια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον απολογισμό. «Το γεγονός ότι τώρα έχουν ταυτοποιήσει 25.000 ανθρώπους είναι ένα βήμα προς τα μπροστά».

Is this what victims would do? #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/JhFU7yOxQD

Σύμφωνα με τα δικά του συμπεράσματα με βάση τα τελευταία παλαιστινιακά στοιχεία, ο Λιντμάιερ δήλωσε ότι περίπου το 60% των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά αλλά πολλά πτώματα που έχουν θαφτεί κάτω από τα χαλάσματα πιθανόν να καταταχθούν σε αυτές τις κατηγορίες όταν ταυτοποιηθούν τελικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι «φυσιολογικό» ο απολογισμός των νεκρών να αλλάζει σε συγκρούσεις, θυμίζοντας ότι το Ισραήλ είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω τον δικό του απολογισμό των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε 1.200, ύστερα από διασταυρώσεις στοιχείων. «Βασικά μιλάμε για περίπου 35.000 ανθρώπους που είναι νεκροί, και πραγματικά κάθε ζωή μετράει, έτσι δεν είναι;», δήλωσε η Λιζ Θρόσελ, εκπρόσωπος του γραφείου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ίδια ενημέρωση. «Και γνωρίζουμε ότι, πολλοί από αυτούς είναι γυναίκες και παιδιά και υπάρχουν χιλιάδες που αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα έφερε οπισθοδρόμηση στις διαπραγματεύσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται «σχεδόν σε αδιέξοδο». Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι δήλωσε κατά το Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ πως είχαν διαπιστώσει την αύξηση της δυναμικής από τη μεριά του Ισραήλ, όμως «τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν προς την σωστή κατεύθυνση και αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε σχεδόν σε αδιέξοδο. Βεβαίως αυτό που συνέβη στη Ράφα μας έφερε πίσω». Το Κατάρ, που φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Ντόχα από το 2012, έχει αναλάβει -μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ- εδώ και μήνες να μεσολαβήσει ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

This is starvation for genocide. Israel 🇮🇱 is a terrorist state. pic.twitter.com/dcKf6hviQF

Children are dying of hunger, 140,000 children at risk of acute malnutrition.

Israeli 🇮🇱 settlers last night setting fire to trucks full of humanitarian aid for Gaza 🇵🇸

Ο σεΐχης Μοχάμεντ πρόσθεσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος. «Καθιστούμε σαφές σε όλους πως η δουλειά μας περιορίζεται στην μεσολάβησή μας», πρόσθεσε. «Αυτό είναι που κάνουμε, αυτό είναι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε». Επίσης διευκρίνισε ότι η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο μέρη αφορά την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν όμηροι άλλοι 252, οι 133 από τους οποίους πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

«Υπάρχει μία πλευρά που θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος και μετά να μιλήσει για τους ομήρους και υπάρχει μια άλλη πλευρά που θέλει τους ομήρους και θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Όσο δεν υπάρχει κάποια κοινή αντιμετώπιση αυτών των δύο πραγμάτων δεν θα οδηγηθούμε σε αποτέλεσμα», σημείωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ. «Δεν υπάρχει καμία σαφήνεια για το πώς να σταματήσει ο πόλεμος από την ισραηλινή πλευρά. Δεν πιστεύω ότι το εξετάζουν αυτό ως επιλογή (…), ακόμη κι όταν μιλάμε για μια συμφωνία και για το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας», πρόσθεσε ακόμη ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Το Ισραήλ επισημαίνει με τις δηλώσεις του ότι θα παραμείνει εκεί (σ.σ.: στη Γάζα), ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο. Και «δεν υπάρχει καμία σαφήνεια όσον αφορά το πώς θα είναι η Γάζα ύστερα από αυτό», κατέληξε.

Empty streets in #Rafah as families continue to flee in search of safety.@UNRWA estimates that nearly 450,000 people have been forcibly displaced from Rafah since 6 May.

People face constant exhaustion, hunger and fear. Nowhere is safe. An immediate #ceasefire is the only hope pic.twitter.com/cwRWL6iF06

— UNRWA (@UNRWA) May 14, 2024