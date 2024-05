Γαλλία απόδραση: Τρεις νεκροί σωφρονιστικοί υπάλληλοι από επίθεση σε βαν

Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν στην πόλη Εβρέ της Νορμανδίας, στη βόρεια Γαλλία, όταν το βαν στο οποίο μετέφεραν έναν κρατούμενο, δέχτηκε ένοπλη επίθεση το πρωί της Τρίτης (14/05). Η υπόθεση ξυπνά μνήμες στην Ελλάδα από την αιματηρή απόδραση Ρώσου επικίνδυνου κακοποιού από κλούβα μεταγωγών στην περιοχή της Καλαμπάκας, την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2005- ο κακοποιός είχε αποδράσει σκοτώνοντας τους δύο αστυνομικούς συνοδούς στη μεταγωγή από τα Γιάννενα στη Λάρισα.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Eric Dupond-Moretti ανέφερε τον θάνατο «δύο υπαλλήλων» – ο ένας ήταν 52 χρονών κι άλλος 35 – και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών που βρίσκονταν στο φορτηγάκι, ενώ μετά από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εγκληματιών, ο κρατούμενος κατάφερε να δραπετεύσει. Σε νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως από τους τρεις τραυματίες, οι δύο βρίσκονται σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι νεκροί έφτασαν στους τρεις, καθώς ένας εκ των τραυματιών υπέκυψε στα τραύματά του. Ο κρατούμενος, ονόματι Mohamed A, με το παρατσούκλι “The Fly”, γνωστός για διάρρηξη και απόπειρα ανθρωποκτονίας, μεταφερόταν απο το Ρουέν στο Εβρέ, ενώ η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο του Εβρέ, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με άλλη αστυνομική πηγή με την οποία επικοινώνησε το AFP, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από «ομάδα πολλών εγκληματιών», οι οποίοι χρησιμοποίησαν δύο οχήματα. Το ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκε καμμένο λίγο μετά την επίθεση, σε τοποθεσία που δεν διευκρινίστηκε. Ίδιες πηγές τόνισαν πως και εγκληματίες έχουν διαφύγει, ενώ ένας από αυτούς είχε τραυματιστεί. «Η σημερινή πρωινή επίθεση, η οποία κόστισε τη ζωή σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αποτελεί σοκ για όλους μας. Το Έθνος στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, των τραυματιών και των συναδέλφων τους», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Twitter.

BREAKING: Special forces deployed after armed attack on prison convoy on A154 motorway in northwest France’s Eure, which left two officers dead and three others seriously injured, French justice minister says#France #Shooting #ArmedAttack #NorthwestFrance #Eure pic.twitter.com/JlR68sjnpk

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) May 14, 2024