Βαρβιτσιώτης καφές: Viral το απρόοπτο στη συνέντευξη στο BBC

Βαρβιτσιώτης καφές: Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη συνέντευξη του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για τον τουρισμό, στο BBC. Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε ο κ. Βαριτσιώτης και παρουσιαζόταν το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης στην Ελλάδα, στα πλάνα που προβάλλονταν στο διπλανό παράθυρο φαίνεται να… φεύγει ένας καφές από τα χέρια του σερβιτόρου και να πέφτει πάνω στον πελάτη! “Έτσι θα σερβίρουν τον καφέ στην εποχή του κορονοϊού”, σχολιάζει ένας χρήστης στο Twitter. Φυσικά το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral στα social media!

“Η Ελλάδα δέχτηκε διθυραμβικά σχόλια για την άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προχωρά πολύ καλά μέχρι στιγμής, αναμένοντας και το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων και των εποχικών ξενοδοχείων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καλωσορίσουμε και πάλι εκατομμύρια τουρίστες στον τόπο μας” δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης στη συνέντευξή του.

A new way of serving coffee in Greece. pic.twitter.com/J3auDtaKy0

— Bernard Carroll (@granadagranada) May 25, 2020