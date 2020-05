Μπεστ: Μια θλιβερή επέτειος

Μπεστ: Χθες θα συμπληρώνονταν 74 χρόνια από τη γέννηση του, όμως προς θλίψη των εκατομμυρίων που τον λάτρεψαν, σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη μέρα που άφησε τα εγκόσμια. Ο λόγος για το 5ο σκαθάρι, τον κατά πολλούς κορυφαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ένα είδωλο εντός κι εκτός γηπέδου before it was cool, τον Τζωρτζ Μπεστ! Ο Μπεστ αναμφισβήτητα ήταν αν όχι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους που δεν είχαν παίξει ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και όμως, η απουσία του από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση δεν περιόρισε τη διεθνή φήμη του. Ένας εξαιρετικά προικισμένος επιθετικός, ο Βορειοϊρλανδός, έγινε διασημότητα της εποχής τόσο για τις εκτός γήπεδο παρουσίες του, όσο και για την ικανότητά του εντός των τεσσάρων γραμμών.

Το ταλέντο του, άλλωστε, ήταν απαράμιλλο και το άστρο του ανέτειλε στην τέλεια στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή να μπει στην ποπ κουλτούρα -στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η βρετανική μουσική είχε παγκόσμια επιρροή. Ακριβώς όμως, όπως πολλοί από τους μουσικούς -με τους οποίους ήταν στενά συνδεδεμένος με φιλία ο βιρτουόζος ποδοσφαιριστής- ο Μπεστ έπεσε από τις λεωφόρους της δόξας στα σκοτεινά σοκάκια των εθισμών, με το αλκοόλ να αποτελεί το μεγάλο φίλο, αλλά και εφιάλτη του.

Δύο τίτλοι πρωταθλήματος

Ο Μπεστ κατέκτησε δύο τίτλους πρωταθλήματος με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1965 και το 1967 και αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιος σταρ το 1968, όταν οδήγησε τη Γιουνάιτεντ στο να γίνει η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Πρωταθλητριών, με το δεύτερο τέρμα του στον τελικό 4-1 με την Μπενφίκα στο Ουέμπλεϊ να αποτελεί icon image επί σειρά ετών. Κάπως έτσι σε ηλικία μόλις 22 ετών κέρδισε κάθε βραβείο, καθώς και τη Χρυσή Μπάλα! Εκεί το έχασε ο Μπεστ, όμως, η φήμη, οι προβολείς και η διεθνής αναγνώριση τον λύγισαν και δεν επανέλαβε ποτέ τα επιτεύγματα αυτά, δεν μπήκε ποτέ στην ίδια σειρά με Κρόιφ ή Μαραντόνα και πήρε κυριολεκτικά την κάτω βόλτα νικημένος από τα πάθη του.

Ουσιαστική απόσυρση στα 27 και το πρόωρο τέλος

Ήταν μόλις 27 ετών όταν αποφάσισε να φύγει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μετακόμισε στις ΗΠΑ όπου τότε το ποδόσφαιρο ήταν παντελώς ανυπόληπτο. Έκανε 1-2 προσπάθειες να επιστρέψει στη Βρετανία και τον ισχυρό ανταγωνισμό, αλλά δεν κατάφερε παρά μόνο ένα πέρασμα από τη β΄ κατηγορία με τη Φούλαμ το 1976-77 κι άλλο ένα με τη σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν το 1979-80. Το αλκοόλ κόστισε στον Μπεστ την υγεία του και τον οδήγησε σε μεταμόσχευση ήπατος το 2002, όμως παρά ταύτα δεν κρατήθηκε μακριά από τις καταχρήσεις, ξανακύλησε και τελικά πέθανε τον Νοέμβριο του 2005 σε ηλικία μόλις 59 ετών!

