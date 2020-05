Last Dance: 10 ώρες για τον Μάικλ Τζόρνταν

Last Dance: To Last Dance έχει ήδη γίνει το μακράν κορυφαίο ντοκιμαντέρ του ESPN -πάνω από 5,6 εκατ. θεατές έχουν δει ως τώρα κάθε επεισόδιο!- και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα, καθόσον μιλάμε για 10 ώρες ντοκιμαντέρ γύρω από τον μπασκετικό GOAT, τον ανεπανάληπτο Μάικλ Τζόρνταν. Εκτός, όμως, από απεριόριστο θαυμασμό εκ μέρους των μπασκετόφιλων και όχι μόνο, έχει εγείρει και έντονες διαμαρτυρίες, από όσους θίγονται ή εκτιμούν πως θίγονται. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το στόρυ που παρακολουθούμε είναι μονόπλευρο, όλα περιγράφονται σύμφωνα με τη οπτική του Τζόρνταν. Αυτός έκανε και το τελικό μοντάζ, βάσει συμφωνίας με την παραγωγή, για να έχει τον απόλυτο έλεγχο του τι θα βγει on air.

«Δεν πήγαμε πέντε άτομα, ήμουν ο ίδιος στην παράδοση της πίτσας και αυτά που λέει ο Τζόρνταν είναι ψέματα», καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γνωστής αλυσίδας εστιατορίων πίτσας από όπου ο Τζόρνταν αφήνει υπονοούμενα ότι τον… δηλητηρίασαν πριν το παιχνίδι των τελικών του ’98 με τη Γιούτα!

Last Dance: Τι λέει ο Χόρας Γκραντ

Ο θρυλικός Χόρας Γκραντ από την πλευρά του κατακεραύνωσε τον άλλοτε συμπαίκτη του: «Αν έχει πρόβλημα μαζί μου ας το λύσουμε, επιτέλους. Δεν μίλησε ποτέ σε δημοσιογράφο για όσα συνέβαιναν στα αποδυτήρια, είναι ιερός τόπος. Είχα φιλία και την διατηρώ με τον Σαμ (σ.σ. ο συγγραφέας του βιβλίου The Jordan Rules που είχε εκνευρίσει τον MJ) αλλά καρφί δεν υπήρξα. Δεν περίμενα περισσότερα, ο Μάικ άλλωστε δεν παρουσίασε όπως έπρεπε τον ίδιο τον Νο 2 του, τον Πίπεν. Και στο τέλος, όταν μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου των συμπαικτών του ως ρούκι είπε πως είδε κόκα, χαρτιά και αλκοόλ. Ποιος είναι το καρφί;».

«Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι διαφήμιση»

Τέλος, υπάρχουν και όσοι καταμαρτυρούν στον Τζόρνταν ότι βγάζει ένα μονταρισμένο από τον ίδιο διαφημιστικό 10ωρο για να μην τον προσπεράσει στη μνήμη του κόσμου ο εκλιπών Κόμπε ή ο game changer και team leader της δεκαετίας, ο «βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς.

Δείτε ακόμη