Ο Μαρκ Μπάρτρα με ελληνικό τατουάζ: Αναστάτωσε τους φίλαθλους

Hoy comparto con todos vosotros algo muy especial para mi! 😜🙌🏼 #tattooart Durante todo este tiempo he aprendido que la mente preparada vence al dolor y que la paciencia unida al trabajo y sacrificio te llevan a dónde tu quieras. Esos momentos en los que pasan los minutos y no te das cuenta porque estás concentrado y focalizado al 100% , es ahí cuando eres IMPARABLE. Aquí, ahora, en este momento. 🙌🏼 #LifeStyle