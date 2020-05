Τζώρτζια Παναγή δελτίο ειδήσεων: Το νέο βήμα της παίκτριας του My Style Rocks

Τζώρτζια Παναγή δελτίο ειδήσεων: Μια από τις παίκτριες της φετινής σεζόν του My Style Rocks, το οποίο δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και διακόπηκε λόγω της πανδημίας, μίλησε και αποκάλυψε το νέο της επαγγελματικό βήμα. Η ίδια είχε αποχωρήσει από το ριάλιτι μόδας πριν τη διακοπή και είχε επιστρέψει στην Κύπρο, όπου ζει. Ο λόγος για την Τζόρτζια Παναγή, η οποία μίλησε στην εκπομπή Έλα Χαμογέλα. Η πρώην παίκτρια είπε δεν θα ξαναπήγαινε με τίποτα στο My Style Rocks παρά μόνο για να το παρουσιάσει τονίζοντας ότι δεν της ταιριάζει ως κόνσεπτ: “στο My Style Rocks δεν θα ξαναπήγαινα. Είμαστε οκ. Σαν κόνσεπτ νομίζω ότι δεν μου ταιριάζει γιατί βρήκα δυσκολίες”.

“Θα το συζητούσα όμως να το παρουσιάσω, εννοείται αυτό. Είναι η ψυχαγωγία οπότε, καταλαβαίνει, είναι το κομμάτι που γνωρίζω πολύ καλά” συμπλήρωσε η Κύπρια παρουσιάστρια. “Όλα αυτά που έβλεπε το τηλεοπτικό κοινό ήταν πολύ στιγμιαία. Δηλαδή δεν υπάρχουν άσχημα συναισθήματα. Υπήρξαν εντάσεις οι οποίες έγιναν και εννοείται πως τις εκμεταλλεύτηκε η παραγωγή και έπαιξαν. Παράλληλα, η νεαρή αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται για τον νέο της ρόλο ως παρουσιάστρια εκφράζοντας αγωνία και μεγάλη προσμονή: “Έχω τρομερή αγωνία για το νέο μου ρόλο στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να δω πως θα είναι πρεμιέρα γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Είναι κάτι το οποίο πάντα θαύμαζα και δεν πίστευα ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω δελτίο’.

