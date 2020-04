Μόνικα Μπελούτσι θέατρο: Πώς περιγράφει την Μαρία Κάλλας, την οποία και υποδύεται

View this post on Instagram

Monica Bellucci – La divine italienne • "Je ne pensais pas que je continuerais aussi loin et que je travaillerais autant avec des jeunes réalisateurs. Rien n’est dû, j’ai beaucoup de chance et l’excitation est toujours là…" – @monicabellucciofficiel • Son interview disponible dans le dernier numéro de Madame Figaro • 🖋 @richardgianorio 📷 @vanmalder Réalisation : @farouk_chekoufi Maquillage : @letiziacarnevale Coiffure : @johnnollet • #madamefigaro #monicabelluci