Τιμή αμερικανικού πετρελαίου: Κάτω από μηδέν δολάρια

Τιμή αμερικανικού πετρελαίου: Το αμερικανικό πετρέλαιο είναι τόσο φθηνό που οι παραγωγοί πληρώνουν αυτούς που το συγκεντρώνουν για να πάρουν τα βαρέλια, όπως γράφει χαρακτηριστικά το CNN. Τη Δευτέρα το πετρέλαιο βυθίστηκε κάτω από το 0 δολάρια σε μία αγορά καταβαράθρωσης της ζήτησης και αύξησης των αποθεμάτων. Η τιμή του του WTI παράδοσης Ιουνίου επηρεάζεται λιγότερο, σημειώνοντας νωρίτερα πτώση κατά 11% στα 22 δολάρια/βαρέλι όπως και η τιμή του Brent παράδοσης Ιουνίου μειώθηκε την ίδια ώρα κατά 6% στα 26 δολάρια/βαρέλι. Η τιμή του πετρελαίου άγγιξε ιστορικό χαμηλό από την έναρξη των συναλλαγών το 1983. Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό είχε σημειωθεί στις 31 Μαρτίου του 1986 στα 10,42 δολ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ζήτηση αργού πετρελαίου έχει στεγνώσει, δημιουργώντας μια παγκόσμια στέρηση προσφοράς καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι μένουν στο σπίτι για να επιβραδύνουν την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού. Οι πρόσφατες αποφάσεις των πετρελαιοπαραγωγών μελών του ΟΠΕΚ και άλλων χωρών μεταξύ των οποίων η Ρωσία (ΟΠΕΚ+) για μείωση της προσφοράς, φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να ανακόψουν την κατρακύλα των τιμών, με τους αναλυτές να προβλέπουν νέα παρέμβαση.

BREAKING: US oil prices have turned negative, meaning that some producers are paying customers to take oil off their hands. https://t.co/tDyNX8uN1T

— CNN (@CNN) April 20, 2020