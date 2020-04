Έκρηξη ηφαιστείου Ινδονησία: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα, από το Κρακατόα

Έκρηξη ηφαιστείου Ινδονησία: Αξιοσημείωτες εικόνες έχει προκαλέσει η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, που βρίσκεται στην Ινδονησία. Το συγκεκριμένο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι στάχτες έχουν εκτοξευτεί σε ύψος 14 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, οι ήχοι από την έκρηξη φτάνουν σε περιοχές αρκετά μακριά από το σημείο του ηφαιστείου, που βρίσκεται στον πορθμό της Σούνδας, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα. ​Ο ιστότοπος παρατηρήσεων των εκρήξεων, Volcano Discovery, περιέγραψε το γεγονός ως «μεγάλη έκρηξη μάγματος». Σημειώνεται πως η μεγαλύτερη έκρηξη του Κρακατόα στην σύγχρονη εποχή σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1883.

After the non stop eruption of the Merapi volcano, now Anak Krakatoa volcano erupted too, with ash to 47,000 ft altitude. Indonesia is having a tough time. https://t.co/NEof4vBlFO pic.twitter.com/qZgGMJfnFW

— Aida Greenbury (@AidaGreenbury) April 10, 2020