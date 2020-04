Τουρκία απαγόρευση κυκλοφορίας: Χάος μετά το ξαφνικό lockdown

Τουρκία απαγόρευση κυκλοφορίας: Σκηνές πρωτοφανούς συνωστισμού και κυκλοφοριακού χάους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10ης Απριλίου σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Ολα αυτά μετά την αιφνίδια καθολική διήμερη απαγόρευση από τα μεσάνυχτα που ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κορωνοϊού. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από προτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής του τουρκικού υπουργείου Υγείας. Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να προλάβουν τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα αρτοποιεία. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη με κόσμο που ελάχιστα τηρούσε τις αποστάσεις προκειμένου να προλάβει το κλείσιμο πριν τα μεσάνυχτα. Πολλοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί πανδαιμόνιο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στα γραφεία των νομαρχών 31 τουρκικών πόλεων, η απαγόρευση της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 00.01 π.μ. της 11ης Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23.59 της 12ης Απριλίου. Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις ακόλουθες πόλεις: Άδανα, Άγκυρα, Αττάλεια, Αϊδίνι, Μπαλικεσίρ, Προύσσα, Ντενιζλί, Ντιγιαρμπακίρ, Ερζουρούμ, Εσκισεχίρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καχραμάνμαράς, Μάρντιν, Μερσίνα, Μούγλα, Όρντου, Σακάρυα, Σαμσούντα, Ούρφα, Τεκιρντάγ, Τραπεζούντα, Βαν και Ζογκουλντάκ.

