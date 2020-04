Κορονοϊός Φίτζι: Κυκλώνας προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς (vid)

Κορονοϊός Φίτζι: Οι κάτοικοι των Φίτζι, εκτός από το ξέσπασμα του κορονοϊού, έχουν έρθει αντιμέτωποι και με τις καταστροφές που έχει προκαλέσει ο ισχυρός τροπικός κυκλώνας Χάρολντ. Ο κυκλώνας, η ισχύς του οποίου βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας μέτρησης 5 πέρασε από το νότιο τμήμα των Φίτζι ισοπεδώνοντας σπίτια και κόβοντας τις γραμμές επικοινωνίας στο αρχιπέλαγος, το οποίο έχει υιοθετήσει περιορισμούς στις μετακινήσεις για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της Covid-19. «Έχουμε δει αναφορές για τραυματισμούς. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό ή την σοβαρότητα των τραυματισμών, αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», δήλωσε ο διεθυντής του Εθνικού Γραφείου Διαχείρισης Καταστροφών Βάσιτι Σόκο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους, αλλά περίπου 10 σπίτια στην Σούβα έχουν καταστραφεί, διευκρίνισε.

Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να αποκαταστήσουν την επικοινωνία με το νότιο νησί Καπάβου, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε στο δίκτυο επικοινωνίας ο κυκλώνας, πρόσθεσε ο Σόκο σύμφωνα με το Reuters. Ο κυκλώνας έφτασε στα Φίτζι την ώρα που ο πληθυσμός του βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

