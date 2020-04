Κορονοϊός Νέα Υόρκη: Τα μηνύματα σε ουρανοξύστη του Μανχάταν

Κορονοϊός Νέα Υόρκη: Έκκληση για δράση απηύθυνε η καλλιτεχνική ομάδα The Illuminator με την προβολή μηνυμάτων στο άνω μέρος ουρανοξύστη του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενη για την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στον κορονοϊό. «Free care for Covid», «Healthcare for all», «DC: more aid to NYC» ήταν κάποια από τα φωτεινά άσπρα μηνύματα, πλάτους περίπου 20 μέτρων, που εμφανίστηκαν στον ουρανοξύστη ο οποίος δεν απέχει πολύ από το Empire State Building.

«Δεν πρόκειται για ριζοσπαστικά αιτήματα» είπε, σύμφωνα με το Dezeen, το μέλος της ομάδας, Emily Andersen. «Είναι αιτήματα για βασικές ανάγκες, ανάγκες οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν αν είναι να επιβιώσουμε όχι μόνο στο τωρινό ξέσπασμα (της πανδημίας) αλλά και στις επιπτώσεις που πρόκειται σύντομα να ακολουθήσουν».

We are in a crisis. These are not radical demands. These are basic needs that must be fulfilled if we are to survive both this current outbreak and the fallout that is soon to come. #covid19 #cancelrent #HealthCareForAll #RentFreezeNow #VentilatorsNow pic.twitter.com/9MCvJfo4DO

— The Illuminator (@illuminator99) March 30, 2020