Κορωνοϊός – Κίνα: Γεμάτο το πάρκο που είχε δωρεάν είσοδο (vid)

Κορωνοϊός – Κίνα: Πολλές χιλιάδες κόσμου στην Κίνα έσπευσαν να επισκεφθούν δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα το περασμένο Σαββατοκύριακο, με αφορμή τον εορτασμό του τριήμερου φεστιβάλ Κινγκμίνγκ αλλά και την πρόσφατη άρση αρκετών περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Yπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα στην Κίνα φτάνουν τα 81.740 ενώ οι νεκροί τους 3.331. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN και η Daily Mail, ένα από τα αξιοθέατα που «ξεχείλισε» από κόσμο ήταν το ορεινό πάρκο Χουανγκσάν στην επαρχία Ανχουέι, με χιλιάδες κόσμου να σπεύδουν να επισκεφθούν την όμορφη τοποθεσία, μετά από απόφαση των τοπικών αρχών να προσφέρουν δωρεάν είσοδο.

Όπως αναφέρει το CNN, εικόνες που τραβήχτηκαν την περασμένη Κυριακή δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους στριμωγμένους (κάποιους με μάσκα, άλλους χωρίς) να ανεβαίνουν όλοι μαζί το βουνό προκειμένου να χαρούν την εξοχή, μετά από πολλούς μήνες αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Η κοσμοσυρροή ήταν τέτοια, σύμφωνα με το site Global Times, που το τουριστικό αξιοθέατο έβγαλε ανακοίνωση λίγο πριν τις 8 το πρωί ότι δεν επρόκειτο να δεχθεί άλλους επισκέπτες, αφού είχε ήδη συμπληρωθεί το ημερήσιο όριο των 20.000 ατόμων, το οποίο έχει οριστεί για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Κοσμοσυρροή και στο Πεκίνο

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν και στη Σαγκάη, στον διάσημο παραλιακό πεζόδρομο Μπουντ, που μετά από εβδομάδες ερήμωσης λόγω της καραντίνας ξεχείλισε ξανά με κόσμο. Τα εστιατόρια που ήταν σε απόγνωση πριν λίγο καιρό ήταν γεμάτα και δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι χωρίς κράτηση, αναφέρει το δημοσίευμα. Επίσης, γεμάτα κόσμο, που θέλησε να απολαύσει την ανακτηθείσα «ελευθερία» του, ήταν και πολλά πάρκα στο Πεκίνο, όπως επισημαίνεται.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Κίνας έχει αρχίσει σταδιακά να χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα που κράτησαν επί εβδομάδες εκατομμύρια Κινέζους ταμπουρωμένους σπίτι τους, οι ειδικοί στην χώρα προειδοποιούν ότι ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να είναι προσεκτικός. Ο Ζενγκ Γκουανγκ, επικεφαλής επιδημιολόγος στο Κινεζικό Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη στους Health Times ότι η Κίνα δεν βρίσκεται στο τέλος της επιδημίας, απλά έχει περάσει σε μια καινούργια φάση, δεδομένου ότι πλέον έχει πληγεί σχεδόν όλος ο πλανήτης.

Δεν έχει τελειώσει η περίοδος επαγρύπνησης

Επικριτικά για την έλλειψη σύνεσης ορισμένων πολιτών μετά την άρση των μέτρων είναι και κάποια τοπικά ΜΜΕ. Μόλις κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι εικόνες συνωστισμού από το ορεινό πάρκο το σαββατοκύριακο, η Λαϊκή Ημερησία διατύπωσε μια αυστηρή προειδοποίηση στα social media, ζητώντας από τους τουρίστες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Σε ένα άρθρο στον ιστότοπο της εφημερίδας αναφέρεται ότι, αν και είναι κατανοητό ότι ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει μετά από εβδομάδες κλεισούρας, η περίοδος της επαγρύπνησης δεν έχε φτάσει ακόμα στο τέλος της.

