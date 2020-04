Κορονοϊός ποδόσφαιρο: Σοκ και θλίψη για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την οικογένειά του

Κορονοϊός ποδόσφαιρο: Απέραντη θλίψη για τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς έχασε την 82χρονη μητέρα του, η οποία απεβίωσε σε νοσοκομείο της Μανρέσα, όπου νοσηλευόταν έχοντας μολυνθεί από τον κορονοϊό. Η Ντόλορες Σάλα Καριό, όπως ήταν το όνομα της μητέρας του, ζούσε σε ένα χωριό της κεντρικής Καταλωνίας, όπου μεγάλωσε και ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος όταν η πανδημία άρχισε να χτυπά την Ισπανία δώρισε 1 εκατ. ευρώ σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης.

Την είδηση του θανάτου της μητέρας του προπονητή της έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον 49χρονο Ισπανό τεχνικό της, που λόγω της απαγόρευσης στις μετακινήσεις δεν θα μπορέσει να την αποχαιρετήσει.

Κορονοϊός ποδόσφαιρο: Η ανακοίνωση των «πολιτών»

«Η οικογένεια της Μάντσεστερ Σίτι είναι συντετριμμένη με την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας του Πεπ, Ντολόρς Σάλα Κάριο στη Μανρέσα, μετά τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Ήταν 82 ετών», αναφέρει στο Twitter ο αγγλικός σύλλογος. «Όλοι όσοι ασχολούνται με την ομάδα στέλνουν τα πιο ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Πεπ, στην οικογένειά του και σε όλους τους φίλους τους», καταλήγει η ανάρτηση της Μάντσεστερ Σίτι.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αναποφάσιστη η Ένωση για τον Αραούχο

19,5 ευρώ κινδυνεύει να χάσει ο Πρίγιοβιτς εξαιτίας της σύλληψής του

Κεκλεισμένων των θυρών η επανέναρξη της Premier League τον Ιούνιο