Έκρηξη αερίου Ρωσία: Κατέρρευσε πολυκατοικία – Ένας νεκρός

Сегодня на ул. Гагарина в доме 31 произошёл сильный взрыв. Пострадали несколько квартир, со слов очевидцев есть жертвы. Причины выясняются. #ореховозуево #орехово_зуево #твоеореховозуево #orehovozuevo #orehovo_zuevo #tvoeorehovozuevo