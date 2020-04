Ουκρανία κορονοϊός: 36χρονη γέννησε και πέθανε, εργάτες σκάβουν ομαδικούς τάφους

Ουκρανία κορονοϊός: Μία 36χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ουκρανία λίγες ώρες αφότου γέννησε, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η 36χρονη πιστεύεται ότι μολύνθηκε από τον ιό ενώ βρισκόταν σε περιγεννητικό κέντρο σε πόλη στη δυτική Ουκρανία. Η άτυχη γυναίκα εισήχθη εκεί στις 10 Μαρτίου και εμφάνισε συμπτώματα του ιού έπειτα από 19 ημέρες. “Στις 29 Μαρτίου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε πολύ. Τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα της έπεσαν, ανέβασε υψηλό πυρετό και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Διαγνώστηκε με πνευμονία και έπειτα από εξετάσεις βρέθηκε ότι ήταν θετική στον κορωνοϊό. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μετά τον τοκετό η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Εισήχθη στην ΜΕΘ και διασωληνώθηκε”, είπε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του κέντρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Μας είπαν ότι πεθαίνει. Πέθανε λίγες ώρες αφότου έφερε στον κόσμο την κόρη της”, είπε μία συγγενής της η οποία κατηγορεί το κέντρο για τον θάνατο της 36χρονης καθώς όπως ανέφερε την είχαν στο ίδιο δωμάτιο με δύο άλλες ασθενείς που είχαν πυρετό.

Την ίδια ώρα, εργάτες στην περιοχή Dnipro της Ουκρανίας ξεκίνησαν να σκάβουν τουλάχιστον… 600 τάφους! Αιτία η επιδημία του κορωνοϊού και ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξουν μαζικοί θάνατοι μελλοντικά. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν αντιμετωπίζει “ιδιαίτερο πρόβλημα” τουλάχιστον για τώρα, έχοντας 1.072 κρούσματα κορωνοϊού και 27 θανάτους. Δυστυχώς, αν και χάθηκαν 27 ζωές, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Grim video from Ukraine's Dnipro region, where authorities ordered 600 graves to be dug for potential coronavirus victims. The country currently has 1,072 confirmed COVID-19 cases, with 27 related deaths. https://t.co/zswHa2DPOH

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2020