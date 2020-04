Έγκυος – κορονοϊός: Θρήνος στην Τουρκία για 39χρονη που έχασε τη μάχη

Έγκυος – κορονοϊός: Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μπετούλ Αϊντίν, η οποία έχασε τη ζωή της από κορονοϊό, ενώ ήταν οχτώ μηνών έγκυος. Η 38χρονη έπασχε από χρόνια βρογχίτιδα και οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο έσωσαν το μωρό της, το οποίο μεταφέρθηκε από το Καρτεπέ σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, όπου το έβαλαν σε θερμοκοιτίδα. Σήμερα, έγινε γνωστό πως ο σύζυγος της αδικοχαμένης Μπετούλ, Ρετζέπ, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ευτυχώς, το μωράκι είναι αρνητικό.

Στην Τουρκία καταγράφηκε σε μία μόλις ημέρα σημαντική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ειδικότερα, χθες ο αριθμός των ασθενών του Covid-19 έφθασε τις 13.531 με 2.704 νέα κρούσματα, ενώ ο αριθμός των νεκρών έφθασε από τους 46 στους 214. Όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα, χθες διενεργήθηκαν 15.422 διαγνωστικά τεστ, τα περισσότερα από όσα έχουν διενεργηθεί από το ξέσπασμα της πανδημίας. Συνολικά, στην Τουρκία έχουν διενεργηθεί 92.403 τεστ. Σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται 847 ασθενείς, ενώ 243 έχουν αποθεραπευτεί.

Παράλληλα, περίπου 100 Τούρκοι πολίτες στο εξωτερικό έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Covid-19. «Ενενήντα οκτώ Τούρκοι του εξωτερικού έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του κορωνοϊού», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης, το TRT World.

Ο κ. Τσαβούσογλου επισήμανε επίσης ότι έχει γίνει επαναπατρισμός περισσότερων από 20.000 Τούρκων υπηκόων από 50 και πλέον χώρες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, υπάρχουν περίπου 10.000 Τούρκοι πολίτες στο εξωτερικό και η Άγκυρα θα συνεχίσει τη διαδικασία του επαναπατρισμού των υπηκόων της τηρώντας την πολιτική της καραντίνας που εφαρμόζει ήδη. Η Τουρκία θέτει σε περιορισμό 14 ημερών όσους επαναπατρίζει από το εξωτερικό, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η καθυστερημένη αντίδραση με προσωπική απόφαση Ερντογάν της λήψης οποιονδήποτε περιοριστικών μέτρων κατά τον προηγούμενο μήνα οδήγησε την γειτονική χώρα στο κατώφλι χωρών όπως είναι το Ιράν και η Ιταλία, ερχόμενη αντιμέτωπη με μία σοβαρή υγειονομική κρίση. Σταθερή αντίληψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι να συνεχίσουν να «κυλούν οι τροχοί της οικονομίας», παρά την τεράστια διασπορά του κορωνοϊού στην τουρκική επικράτεια.

Τα διάφορα ημίμετρα που λαμβάνει εκ των υστέρων η Άγκυρα μοιάζουν με «σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων» με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος πρωτίστως ο «σουλτάνος». Τη λαϊκή δυσαρέσκεια στην Τουρκία φουντώνει ακόμη περισσότερο η είδηση πως ο Ερντογάν έχει καταφύγει εδώ και μέρες σε ένα παλιό αρχοντικό στην Κωνσταντινούπολη. Δημοσιογράφοι στην γειτονική χώρα αποκαλύπτουν πως ο «σουλτάνος» έχει αποσυρθεί όντας σε ένα καθεστώς ιδιότυπης «καραντίνας».

#Turkey's President #Erdogan has been staying away from the capital Ankara for weeks, holed up here in Istanbul's isolated, waterfront Huber Mansion, built in 19th century for German arm dealers. #Corona pic.twitter.com/OVuHeCBwu3

