ΗΠΑ Κορονοϊός: Μητέρα και τα 3 παιδιά της νεκροί, κόλλησαν σε δείπνο

ΗΠΑ Κορονοϊός: Μια γυναίκα στο Νιου Τζέρσεϊ και τρία από τα παιδιά της πέθαναν από κορωνοϊό και άλλοι δύο συγγενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από δείπνο όπου είχε συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια. Ένας ακόμη συγγενής βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και άλλα 19 μέλη της οικογένειας έχουν εξεταστεί, όπως δήλωσε στο CNN η Ροζάν Παραντίζο Φοντέρα. Η 73χρονη Γκρέις Φούσκο, πέθανε λίγο μετά την διάγνωσή της. Ο γιος της, Καρμίνε και η κόρη της Ρίτα, 50άρηδες και οι δύο, πέθαναν πριν από αυτήν. Ένας ακόμη γιος της, ο Βίνσεντ Φούσκο πέθανε χθες, σύμφωνα με την Παραντίζο Φοντέρα.

«Είναι μια αβάσταχτη τραγωδία για την οικογένεια» είπε. «Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων μας είναι πως χάσαμε τέσσερα μέλη της οικογένειας, δύο είναι σε μηχανική υποστήριξη και ένας σε σταθερή κατάσταση». Οι 29 που περιμένουν τα αποτελέσματα «είναι αγχωμένοι με το γεγονός ότι έχασαν τα δικά τους πρόσωπα και δεν ξέρουν αν έχουν μολυνθεί και οι ίδιοι ή όχι». Τα 19 αυτά άτομα συμπεριλαμβάνουν παιδιά, γονείς και εγγόνια της οικογένειας και βρίσκονται όλοι σε καραντίνα.

Η 73χρονη Φούσκο πέθανε χωρίς να γνωρίζει πως τρία από τα παιδιά της έχασαν την ζωή τους από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τους New York Times, που έγραψαν την ιστορία τους. Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην οικογένεια φαίνεται να προέρχεται από ένα οικογενειακό δείπνο που είχαν αυτό τον μήνα. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί στα 200 άτομα με όλο και περισσότερες πολιτείες να ζητούν περιορισμό των μετακινήσεων. Μέχρι χθες το βράδυ, το Νιου Τζέρσεϊ είχε 9 θανάτους από τον κορωνοϊό και τουλάχιστον 742 θετικά κρούσματα.

"The second we start to grieve about one the phone rings and there's another person gone."@ChrisCuomo speaks with members of a New Jersey family who lost four relatives and have nearly 20 other relatives in quarantine because of the coronavirus. "We're just begging for help." pic.twitter.com/Va8TpbvBMH

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) March 20, 2020