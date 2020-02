Victoria’s Secret πώληση: Αλλαγή “χεριών” μετά τα σκάνδαλα

Victoria’s Secret πώληση: Οι Άγγελοι της Victoria’s Secret αλλάζουν ιδιοκτήτη. Η πώληση ήρθε μετά από τα σκάνδαλα που συντάραξαν την εταιρεία για την κόλαση που ζούσαν οι Άγγελοι, οι οποίοι είχαν εργαστεί στην θρυλική εταιρεία ως μοντέλα. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια L Brands Inc αποφάσισε να πουλήσει το 55% της θρυλικής φίρμας εσωρούχων στην Sycamore Partners αντί του ποσού των 525 εκατομμυρίων δολαρίων! Με βάση το ύψος του ποσού στο οποίο ανήλθε το deal, η συνολική αξία της διάσημης μάρκας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η L Brands θα διατηρήσει το 45%, ενώ ο 82χρονος ιδρυτής και για αρκετές δεκαετίες επικεφαλής της εταιρείας, ο δισεκατομμυριούχος Leslie Wexner, θα αποχωρήσει από τις θέσεις προέδρου και CEO, ωστόσο θα παραμείνει στο νέο διοικητικό συμβούλιο της L Brands ως επίτιμος πρόεδρος.«Σκέφτομαι τις ατελείωτες δυνατότητες που διαθέτει η εταιρεία. Και έχω σκεφτεί για το σημείο στο οποίο πρέπει να βρίσκομαι. Σύμφωνα με μια προσεκτική εξέταση, αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε τα ηνία σε νέα ηγεσία» ανέφερε στο μήνυμά του προς τους υπαλλήλους ο Wexner.

Robyn Rihanna Fenty ended Victoria's Secret, she did that #ThankYouRihanna #HappyBirthdayRihanna pic.twitter.com/8RsOwpiqcw

— 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔🦋 (@rokaconk) February 19, 2020