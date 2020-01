Χρυσές σφαίρες 2020 αποτελέσματα: Στον Χοακίν Φίνιξ ο Α’ Ανδρικός ρόλος – Όλοι οι νικητές

Χρυσές σφαίρες 2020 αποτελέσματα: Με μία λαμπρή τελετή απονεμήθηκαν για 77η χρονιά τα βραβεία Χρυσές Σφαίρες. Τα βραβεία της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν προάγγελο των Οσκαρ. Οικοδεσπότης για ακόμα μία χρονιά ήταν ο Ρίκι Τζερβέις. Ο κωμικός προειδοποίησε το κοινό ότι θα είναι όσο άτακτος και τόνισε ότι όσα λέει είναι αστεία και δεν χρειάζεται κάποιοι να παρεξηγηθούν με το καυστικό του χιούμορ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και εκτός συναγωνισμού βραβείο απέσπασε ο Τομ Χανκς, που πρόσφατα πολιτιγραφήθηκε Έλληνας, με βραβείο καριέρας Cecil B. DeMille.

Οι νικητές των Χρυσών Σφαιρών

Καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το «1917» του Σαμ Μέντες, οποίος απέσπασε και βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ ο «Joker» Joaquin Phoenix πήρε Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού σε δραματική ταινία. Η Ρενέ Ζελβέγκερ να βραβεύτηκε για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Judy». Καλύτερη κωμωδία αναδείχθηκε το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ ο Τάρον Εγκερτον πήρε Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού σε μιούζικαλ-κωμωδία με το «Rocketman».

Quentin Tarantino explains how he cast Leonardo DiCaprio and Brad Pitt, his "fever dream" choices for "Once Upon a Time in Hollywood" https://t.co/oWOsq8YtW4 #GoldenGlobes pic.twitter.com/yMZPDN8SQv — Variety (@Variety) January 6, 2020

Joaquin Phoenix bristles at journalist's question about how he prepared for #Joker: "I feel like I've talked about this for six months" https://t.co/vU3bAFReak #GoldenGlobes pic.twitter.com/LX28ThiDUO — Variety (@Variety) January 6, 2020

Tom Hanks quotes Keanu Reeves when explaining how he's remained so beloved all these years https://t.co/oWOsq8YtW4 #GoldenGlobes pic.twitter.com/JIIFVoSwnS — Variety (@Variety) January 6, 2020

Χρυσές σφαίρες 2020 αποτελέσματα: Οι νικητές των βραβείων

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ 1917, του Σαμ Μέντες

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ Joaquin Phoenix, Joker

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Τάρον Εγκερτον, Rocketman

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ακουαφίνα, The Farewell

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Σαμ Μέντες, 1917

ΣΕΝΑΡΙΟ Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ, του Κρις Μπάτλερ

ΜΟΥΣΙΚΗ Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

ΤΡΑΓΟΥΔΙ I’m Gonna Love Me Again, Ελτον Τζον και Μπέρνι Τάουπιν από το Rocketman

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν-χο

Χρυσες Σφαίρες στην κατηγορία τηλεοπτικές παραγωγές

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ

Succession

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Ολίβια Κόλμαν, The Crown

A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Μπράιαν Κοξ, Succession

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Fleabag

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ, Fleabag

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Ράμι Γιουσέφ, Ramy

KΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Chernobyl

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Ράσελ Κρόου, The Loudest Voice

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Μισέλ Γουίλιαμς, Fosse/Verdon

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Chernobyl

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Πατρίσια Αρκέτ, The Act