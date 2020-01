Χάκαραν Twitter: Επίθεση στον λογαριασμό της Μαράια Κάρεϊ

Χάκαραν Twitter: Θύμα χάκερ έπεσε η διάσημη τραγουδίστρια, Μαράια Κάρεϊ. Περίπου 50 -επιεικώς απρεπή- tweets δημοσιεύθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στο λογαριασμό της τραγουδίστριας, πολλά από αυτά με ρατσιστικό περιεχόμενο και υβριστικά σχόλια. Κάποια από αυτά είχαν ως στόχο τον ράπερ Έμινεμ, ο οποίος είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι είχε σχέση με την τραγουδίστρια, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί. Ορισμένες αναρτήσεις έκαναν αναφορά στο Chuckling Squad, μια ομάδα χάκερ που είναι γνωστή για την «αδυναμία» που έχει στο να παραβιάζει τους λογαριασμούς των διασημοτήτων. Και ίσως αυτοί να κρύβονται πίσω από το χακάρισμα.

Η 49χρονη τραγουδίστρια -η οποία βρίσκεται για τρεις εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσαρτ με το τραγούδι της «All I Want for Christmas Is You», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994- σχολίασε μέσω του Twitter το χακάρισμα του λογαριασμού της γράφοντας: «Παίρνω έναν υπνάκο και συμβαίνει όλο αυτό;». Τα σχόλια που αναρτήθηκαν χωρίς την έγκριση της τραγουδίστριας αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό της μετά από περίπου 20 λεπτά. Στα καλά νέα για την τραγουδίστρια, το Billboard ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη καλλιτέχνης που τραγούδι της ανεβαίνει στο νούμερο ένα σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Κάποιοι καλλιτέχνες έχουν δει τραγουδια τους να ανεβαίνουν στο νούμερο ένα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες: Ανάμεσά τους η Μαντόνα, ο Έλτον Τζον και ο Άσερ. Η Κάρεϊ, όμως, αποδεικνύεται η πιο διαχρονική απ’ όλους…