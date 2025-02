Λάιβλι – Μπαλντόνι: Αγριεύει η κόντρα τους

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι συνεχίζεται με νέες εξελίξεις, καθώς οι νομικοί εκπρόσωποι του σκηνοθέτη κατηγορούν την πλευρά της ηθοποιού για προσπάθειες παραβίασης του τηλεφωνικού του απορρήτου. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό Us Weekly, η νομική ομάδα της Λάιβλι εξέδωσε κλητεύσεις προς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, απαιτώντας αρχεία κλήσεων, μηνυμάτων, δεδομένων και τοποθεσίας τόσο για τον Μπαλντόνι όσο και για συνεργάτες του στη Wayfarer Studios, αλλά και άτομα που δεν σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση. Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μίτσελ Σούστερ, κατήγγειλε ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει κάθε όριο, καθώς πρόκειται για αστική διαμάχη και όχι ποινική υπόθεση. Τόνισε ότι η πλευρά της Λάιβλι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να απαιτεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συνομιλίες, ιατρικά στοιχεία και τοποθεσίες σε πραγματικό χρόνο, και ζήτησε την παρέμβαση του δικαστή, καθώς ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είχαν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμορφωθούν με τα αιτήματα.

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά τη συνεργασία των δύο ηθοποιών στην ταινία It Ends With Us το 2024. Τον Δεκέμβριο, η Λάιβλι κατέθεσε αγωγή εναντίον του Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και συναισθηματική κακοποίηση. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, ζητώντας αποζημίωση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων από την ηθοποιό, τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς και τη δημοσιογράφο Λέσλι Σλόουν.

Η νομική ομάδα της Λάιβλι υποστηρίζει ότι τα τηλεφωνικά αρχεία θα αποδείξουν πως υπήρξε συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της ηθοποιού, ενώ ο συνήγορος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, απαντά ότι το αίτημα της πλευράς της Λάιβλι είναι υπερβολικό και δεν θα αποκαλύψει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Η διαμάχη αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω, καθώς τα δύο στρατόπεδα παραμένουν αμετακίνητα στις θέσεις τους.