Μαριάν Φέιθφουλ – Μικ Τζάγκερ: Το συγκινητικό αντίο

Ο μουσικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαριάν Φέιθφουλ, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της δεκαετίας του ’60, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη (30/1) μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία αναφερόταν πως «η Μαριάν απεβίωσε ειρηνικά στο Λονδίνο, έχοντας κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα».

Ο Μικ Τζάγκερ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για τέσσερα χρόνια, εξέφρασε τη θλίψη του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα. «Είμαι βαθιά λυπημένος που έμαθα για την απώλεια της Μαριάν. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, μια υπέροχη φίλη και μια μοναδική καλλιτέχνιδα», έγραψε.

Η καριέρα της Φέιθφουλ εκτοξεύτηκε το 1964, όταν την ανακάλυψε ο Άντριου Λουγκ Όλντχαμ σε ένα πάρτι των Rolling Stones. Το πρώτο της μεγάλο hit, “As Tears Go By”, έφτασε στο top 10 των βρετανικών charts, καθιστώντας την μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της εποχής. Εκτός από τη μουσική, η Φέιθφουλ έκανε και αξιόλογη καριέρα στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως “The Girl on a Motorcycle” (1968) και “Hamlet” (1969). Ωστόσο, η λαμπερή της πορεία επισκιάστηκε από προσωπικά προβλήματα τη δεκαετία του 1970, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με εθισμό στα ναρκωτικά, ανορεξία και περιόδους αστεγίας. Οι δυσκολίες αυτές επηρέασαν και τη φωνή της, η οποία μεταμορφώθηκε από μια καθαρή, γλυκιά χροιά σε μια πιο τραχιά και συναισθηματικά φορτισμένη εκδοχή, που ωστόσο γοήτευε τους θαυμαστές της.

I am so saddened to hear of the death of Marianne Faithfull. She was so much part of my life for so long. She was a wonderful friend, a beautiful singer and a great actress. She will always be remembered. pic.twitter.com/aFAu1TwNTO

— Mick Jagger (@MickJagger) January 30, 2025