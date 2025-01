Μελάνια Τραμπ: Το BBC αναλύει το επίσημο πορτρέτο της στον Λευκό Οίκο

Με την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ επανήλθε στα καθήκοντά της ως Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσίασε το νέο επίσημο πορτρέτο της. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, την επομένη της ορκωμοσίας του συζύγου της.

Το πορτρέτο, μια ασπρόμαυρη δημιουργία της Βελγίδας φωτογράφου Ρεζίν Μαχό, παρουσιάζει τη Μελάνια με ένα μαύρο κοστούμι Dolce & Gabbana, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο, μέσα στο Yellow Oval Room του Λευκού Οίκου.

Στο πορτρέτο, η Μελάνια αποπνέει δυναμισμό και προβάλλει ένα μήνυμα ετοιμότητας για μια νέα εποχή. Στηρίζεται σε μια γυάλινη επιφάνεια γραφείου, πίσω από την οποία διακρίνεται το Μνημείο του Ουάσινγκτον. Η φωτογράφος, η οποία συνεργάζεται με την οικογένεια Τραμπ για περισσότερα από 20 χρόνια, δήλωσε ότι αποτελεί προνόμιο να συνεργάζεται με μια γυναίκα που εμπνέει και εμπλέκεται ουσιαστικά στη δημιουργική διαδικασία.

Η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, Γκουεντολίν Ντιμπουά Σο, σχολίασε ότι η πόζα της Μελάνιας μεταδίδει την ετοιμότητά της για δράση, ενώ το τραπέζι στο οποίο στηρίζεται δημιουργεί ένα όριο μεταξύ της ίδιας και του θεατή. Συγκρίνοντας το πορτρέτο του 2017 με το νέο, η Σο παρατήρησε ότι το φετινό αποπνέει περισσότερη εξουσία και έμφαση στον ρόλο της Πρώτης Κυρίας.

Here are the two official portraits of First Lady Melania Trump from 2017 and 2025.

Which one do you like better? pic.twitter.com/AdJikFlbg7

— Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) January 27, 2025